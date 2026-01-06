West Ham vs Nottingham Forest: ¿Cómo Quedó el Partido de la Jornada 21 en la Premier League?

Como parte de la Jornada 21 de la Premier League, este martes 6 de enero se llevó a cabo el partido West Ham vs Nottingham Forest. Un encuentro de clubes que caminan al borde del precipicio, ya que buscan alejarse de la zona de descenso.

El Nottingham Forest está ubicado en la posición 17, con 18 unidades. Mientras que los Hammers se ubican en el escalón 18 y necesitaban con urgencia los tres puntos para no hundirse más.

Noticia relacionada: Cruz Azul Tiene Refuerzo para el Clausura 2026: Palavecino Llegó a la CDMX para Firmar Contrato

El West Ham United arrancó fuerte, alentado por su gente en un Estadio Olímpico de Londres lleno hasta el tope. En los primeros diez minutos le metió nervios a la zaga visitante.

Y fue gracias a una dosis de fortuna que los Hammers consiguieron el 1-0, con un autogol: el defensa central Murillo mandó la pelota al fondo de su propia portería, sorprendiendo al arquero Matz Sels.

Al verse abajo en el marcador, los Tricky Trees intentaron reaccionar. Tenían más tiempo el balón y crearon cierto peligro, pero la defensa del West Ham se mostró ordenada y sólida.

Si bien ambos conjuntos tuvieron opciones de gol, el primer tiempo terminó sin más anotaciones. Así que se marcharon a la pausa con temas pendientes para analizar con sus respectivos técnicos.

¿Cómo Quedó West Ham vs Nottingham Forest? Resultado y Goles del Partido de la Jornada 21 de Premier League

Ya en la segunda mitad el Nottingham Forest se puso las pilas y de tanto insistir al ataque consiguió igualar el marcador muy pronto.

Fue al minuto 55 que llegó el 1-1, cuando el mediocampista argentino Nicolás Domínguez remató a puerta y superó al guardameta francés Alphonse Areola.

Minutos después, de nueva cuenta Nico Domínguez llegó hasta el borde del área y mandó un disparo rasante que el portero local atajó con ciertas dificultades. Los Tricky Trees ya eran mejores que los Hammers.

Para contrarrestar el agobio, el West Ham decidió recuperar el control del esférico. Y poco a poco volvió a ser peligroso: en el 75 hiló dos remates seguidos en el área del Nottingham Forest: primero fue Walkers-Peters y luego Tayy Castellanos, pero el portero Sels rechazó ambos intentos.

En la recta final los visitantes le dieron la vuelta a la pizarra, luego de una mala salida del arquero Areola por arriba: en lugar de despejar la pelota, le pegó un puñetazo en la cabeza a un atacante. El VAR llamó al árbitro a revisar la jugada y luego de un breve análisis señaló el manchón penal.

Morgan Gibbs-White hizo el 2-1 gracias a un buen cobro desde los once pasos, al minuto 89. Luego del gol, los Tricky Trees se replegaron para conservar la ventaja. Y lograron resguardar su portería con efectividad.

Con información de N+

RGC