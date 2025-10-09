Inglaterra vs Gales: ¿Cómo Quedó el Partido Amistoso Internacional?

En partido amistoso de la Fecha FIFA de octubre, la selección de futbol de Inglaterra enfrentó este jueves 9 de octubre a Gales. Medio tiempo le bastó al equipo de La Rosa para decidir el rumbo del encuentro en el Estadio de Wembley.

Desde el silbatazo inicial Inglaterra salió a darlo todo y tuvo su recompensa apenas al minuto 3, cuando Morgan Rogers puso el 1-0 en las redes.

Más adelante, al minuto 11, Ollie Watkins amplió la ventaja al aprovechar las facilidades de los zagueros galeses. El 2-0 fue un duro golpe en el ánimo de los visitantes.

Gales intentaba acortar distancias con llegadas por los costados y disparos de media distancia, pero sus atacantes eran nulificados por una zaga local que mostró solidez y solvencia.

Cuando fue requerido, el guardameta Jordan Pickford estuvo atento para atajar los remates de la selección de Gales, que fue agotando sus argumentos ofensivos.

El 3-0 llegó demasiado pronto, al minuto 20, por cortesía del delantero Bukayo Saka. No había pasado ni media hora, pero Inglaterra ya había sentenciado el rumbo del encuentro.

El resto del primer tiempo, el equipo de los Tres Leones se dedicó a manejar la pelota ante un combinado de Gales que no encontraba el camino para hacer más decoroso el marcador.

Con una cómoda ventaja, en la segunda parte Inglaterra se dedicó a perfeccionar el arte de manejar la pelota y bombardear el área de los visitantes, aunque ya sin tanto ímpetu.

Así se fue diluyendo el tiempo, con más del 65 por ciento de posesión de pelota para los futbolistas ingleses, que tiraron 19 veces a portería. En contraparte, Gales sólo remató en 9 ocasiones a la meta custodiada por Pickford.

Países Bajos ganó a Malta en partido de eliminatoria mundialista

En otro frente, en el Estadio Nacional Ta' Qali, el combinado de Países Bajos superó 4-0 a su similar de Malta, en partido de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Con dos goles, el delantero Cody Gakpo fue la estrella del partido. El 1-0 lo anotó de penalti, luego de una falta de Kurt Shaw sobre Ryan Gravenberch en el área.

Ya en el arranque de la segunda parte Países Bajos hizo el 2-0: Una falta dentro del área de Enrico Pepe sobre Wout Werghorst fue sancionada por el árbitro. De nueva cuenta, Gakpo cobró con eficacia.

Reijnders puso el 3-0, en el minuto 57, cuando aprovechó un error del guardameta Henry Bonello para disparar a puerta cómodamente.

Y ya en tiempo de compensación, en el minuto 90+3, fue Memphis Depay quien cerró el marcador con el 4-0 en las redes.

El equipo de Países Bajos, entrenado por Ronald Koeman, es líder del Grupo G, gracias a sus cuatro victorias y un empate. Con 13 puntos, los neerlandeses aventajan a Polonia, segundo lugar con 9 unidades.

