Manchester United vs Bournemouth: ¿Cómo Quedó el Partido de la Fecha 16 en Premier League 2025?

El Manchester United recibió al Bournemouth en Old Trafford, en el cierre de la Jornada 16 de la Premier League 2025. Y aunque se pronosticaba una victoria para los Red Devils, el resultado fue un partidazo de esos que se recuerdan por mucho tiempo. Estos son los detalles.

El primer tiempo fue muy parejo, pero con goles. Luego de 45 minutos el partido Manchester United vs Bournemouth estaban empatados 2-2 y se presagiaban más emociones.

¿Cómo Quedó Manchester United vs Bournemouth?: Resultado y goles del partido de la Fecha 16 de Premier League 2025

Ya en la segunda mitad, el Bournemouth se puso al frente cuando transcurrían 52 minutos. El 3-2 se mantuvo en la pizarra durante un buen tramo del encuentro.

Pero el Manchester United le dio la vuelta al marcador con dos anotaciones en menos de cinco minutos: Bruno Fernándes hizo el 3-3 a los 77 minutos y Matheus Cunha logró la voltereta con el 4-3 al 79’.

Sólo que el conjunto visitante todavía tuvo el ímpetu y la fortuna para lograr la igualada a los 84 minutos, cuando Eli Junior Kropi mandó el 4-4 a las redes.

Y aunque hubo diez minutos de tiempo agregado por el árbitro, ya no cayeron más goles y el partido Manchester United vs Bournemouth acabó igualado. Con este empate, los Red Devils llegaron a 26 unidades y se ubicaron en la sexta posición. El Bournemauth está en el escalón 13, con 21 puntos.

