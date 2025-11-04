¿Cómo le Fue a México Sub-17 en su Debut Ante Corea en el Mundial de la Categoría?

La Selección Mexicana Sub-17 inició su camino en el Mundial 2025, que se disputa del 3 al 27 de noviembre, con una derrota 2-1 frente a Corea del Sur, en lo que representa la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes, anteriormente conocido como el Torneo de Cadetes. México forma parte del Grupo F, junto con Suiza y Costa de Marfil, y pese al resultado adverso, mostró momentos de buen futbol, sin embargo el conjunto dirigido por Carlos Cariño perdió en el mundial que se disputa en Catar.

Desde los primeros minutos, México tomó la iniciativa del juego. Al minuto 7, Luis Gamboa probó con un disparo potente que el arquero Do-hun Park alcanzó a desviar, y apenas segundos después, Ian Olvera estremeció el travesaño. Un minuto más tarde, Gael García volvió a generar peligro con otro intento que pasó cerca del arco.

Sin embargo, cuando mejor jugaba el conjunto mexicano, Hyeon-bin Koo adelantó a Corea al minuto 19 con un gol en una jugada a balón parado que sorprendió a la defensa tricolor. México no bajó los brazos y continuó insistiendo, encontrando su recompensa al minuto 44, cuando Aldo De Nigris, delantero de Rayados, empató el encuentro con un remate de paloma tras un centro preciso de Luis Gamboa. En los minutos finales de la primera mitad, el arquero Santiago López evitó el segundo de Corea con una gran atajada que mantuvo con vida al equipo.

Para la segunda parte, Corea del Sur volvió a aprovechar un error defensivo. Al minuto 49, una salida precipitada del arquero mexicano dejó el balón servido para el segundo gol asiático. A partir de ahí, México volvió a tomar la iniciativa del partido, buscando con insistencia el empate. Al minuto 62, Michael Corona tuvo una clara oportunidad con un cabezazo a quemarropa que se fue por encima del travesaño, mientras que José Mancilla intentó sorprender al 82’, pero su disparo se fue desviado. Pese al esfuerzo, el marcador no se movió más y el Tri Sub-17 terminó cayendo en su debut mundialista.

¿Cuándo volverá a jugar México y dónde ver los partidos?

Con este resultado, México se ubica momentáneamente en el tercer puesto del Grupo F, pero aún tiene margen para reaccionar. Su segundo partido será el viernes 7 de noviembre a las 8:30 horas ante Costa de Marfil, mientras que cerrará la fase de grupos el lunes 10 de noviembre a las 6:15 horas frente a Suiza. Ambos encuentros podrán seguirse en transmisión por Canal 9, TUDN y ViX.

