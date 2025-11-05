Semifinal Mundial Sub-17 Femenil En Vivo: México vs Países Bajos Online Minuto a Minuto

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 sigue demostrando que nada es imposible en el Mundial de Marruecos 2025. El equipo tricolor se instaló en las semifinales tras vencer a Italia en una dramática tanda de penales, donde Valentina Murrieta, arquera de las Águilas del América, se convirtió en heroína al detener dos disparos durante el tiempo regular y uno más en la serie decisiva.

El camino de México en el torneo no comenzó como se esperaba. En su debut cayó ante Corea del Norte, lo que obligó al grupo a reaccionar rápidamente para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

La respuesta llegó en su segundo compromiso, cuando México se impuso 1-0 a Países Bajos, precisamente el rival que enfrenta en estos momentos en semifinales. En aquel partido, el Tri jugó más de media hora con una futbolista menos por la expulsión de Vanessa Vence, pero un golazo de larga distancia de Citlalli Reyes en los minutos finales aseguró el triunfo.

En su tercer partido de la fase de grupos, México repitió marcador ante Camerún, nuevamente con Citlalli Reyes como protagonista, al anotar de tiro libre el único tanto del encuentro. Esa victoria aseguró su pase a la siguiente ronda.

Ya en octavos de final, el Tri enfrentó a Paraguay en un duelo muy cerrado que se resolvió con un gol de la capitana Berenice Ibarra en una jugada a balón parado. Con ese tanto, México se metió entre las ocho mejores selecciones del mundo.

El reto mayor llegó en cuartos de final ante Italia, donde Valentina Murrieta se robó todos los reflectores con una actuación memorable. La arquera mexicana detuvo dos penales en tiempo regular y fue pieza clave para sellar el boleto a semifinales.

Ahora, México se mide de nueva cuenta ante Países Bajos en busca de su segunda final mundialista. En 2018, el Tri Femenil Sub-17 llegó hasta el partido por el título, donde cayó 2-1 ante España. Hoy, la historia le brinda una nueva oportunidad para soñar en grande.

Minuto a Minuto / Países Bajos vs México

Minuto 30

Potente disparo de larga distancia por parte de Tess Van Der Vliet. Murrieta alcanza a desviar el balón, que se estrella en el travesaño, rebota en su espalda y finalmente se va por un costado. Esta es la llegada más peligrosa del partido hasta el momento.

Minuto 18

Lina Touzani amaga y saca disparo, pero Valentina Murrieta reacciona de buena forma y se queda con el balón.

Minuto 16

Aymee Altena remata de cabeza. Sin embargo, su intento se va muy desviado del arco de Murrieta.

Minuto 13

Aymee Altena saca tiro por arriba de la portería del conjunto azteca.

Minuto 7

Disparo de Ranneke Derks que sale a la ubicación de la arquera mexicana.

Minuto 4

Tras un centro por el costado derecho, Valentina Murrieta se recuesta para rechazar el balón.

Arranca el duelo entre la selección mexicana y la oncena tulipán.

Alineaciones:

México:

Valentina Murrieta, Alexa Martínez, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Valeria Alvardo, Stella Barajas, Dafne Sánchez, Citlalli Reyes, Anaiya Miyazato, Ava Stack y Joselyn Solis.

Países Bajos:

Maren Groothoff, Aline Weerelts, Maud Thomassen, Kim Rietveld, Rosalie Renfurm, Tess Van Der Vliet, Anne Gelevert, Kee Hubert, Ranneke Derks, Lina Touzani y Aymee Altena.

