El Napoli y el Milán se enfrentaron este jueves 18 de diciembre en semifinales de la Supercopa de Italia 2025, en lo que resultó ser un partido intenso y emocionante de principio a fin. Estos son los detalles del encuentro.

El partido Napoli vs Milán se disputó en el Estadio de la Universidad Rey Saúd, en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, y no decepcionó. Con acciones de peligro en ambas áreas, fue un duelo de ida y vuelta durante el primer tiempo.

Noticia relacionada: Así Fue el Ataque al Futbolista Mario Pineida, del Barcelona: Difunden Video

Fue el Napoli quien inauguró el marcador: el basileño David Neres puso el 1-0 en la pizarra, luego de una asistencia del centro delantero Rasmus Hojlund, en el minuto 39.

Y aunque el Milán intentó igualar el marcador y estuvo cerca con remates de Pulisic y Nkunku, se tuvo que ir al descanso con las manos vacías. Sin embargo, dada la intensidad del encuentro, se presagiaban más anotaciones en la segunda parte.

Video: "El Milan Sabe lo que Compró con Santi Gimenez", Afirma Faitelson

Resultado Napoli vs Milán Hoy: ¿Quién Ganó la Semifinal y Pasó a Final de Supercopa de Italia?

En la segunda mitad el Milán, equipo en el que milita el delantero mexicano Santiago Gmenez, se lanzó con todo al ataque para tratar de emparejar. Sólo que el Napoli se defendía bien y era peligroso a la contra.

Los napolitanos agrandaron la ventaja al minuto 63: el delantero danés Hojlund consiguió el 2-0 con un disparo al ángulo que no pudo atajar el arquero Mike Maignan.

Ante la desventaja de dos anotaciones, el entrenador Massimiliano Allegri hizo ajustes para refrescar el ataque y mandó al campo al croata Luka Modric, con la esperanza de que sacara la magia de los botines. Pero los rossoneri no pudieron encontrar el camino a las redes.

Ya no hubo más goles, así que con la victoria por 2-0 el Napoli se echó a la bolsa el boleto a la final de la Supercopa 2025 ante el ganador del duelo Bologna vs Inter de Milán que se jugará este viernes.

Giovanni Di Lorenzo, lateral y capitán del Napoli, celebró ante los micrófonos el triunfo de su equipo:

Hicimos un gran partido, tanto en cuanto a compromiso como a intenciones. Es una victoria importante para el equipo

Del otro lado, el entrenador Massimiliano Allegri lamentó la derrota y los errores defensivos del Milán:

Un partido entre dos equipos de nivel muy parejo se decide por detalles, hemos vuelto a recibir dos goles demasiado fáciles

En la Supercopa de Italia 2025, que se disputa en Arabia Saudita por cuarto año consecutivo, participan los monarcas y subcampeones de la Serie A y también de la Copa de Italia de la temporada pasada.

Hay que aclarar que el delantero mexicano Santiago Gimenez no fue convocado para la Supercopa 2025 debido a que está lesionado del tobillo, razón por la que decidió operarse. Además, la prensa italiana asegura que no entra en los planes del técnico Allegri y que se marchará en el mercado invernal de fichajes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC