Necaxa vs Pachuca: Así Va el Marcador del Partido de la Jornada 12 de Liga MX 2025

Inició la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025, con el partido Necaxa vs Pachuca en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Además, este viernes 3 de octubre se llevarán a cabo los duelos Mazatán vs San Luis y Atlas vs Juárez.

El partido Necaxa vs Atlas es un duelo de desesperados, ya que ambas equipos luchan en la parte de abajo de la tabla para escalar posiciones. Los necaxistas se ubican en el lugar 15 con 9 unidades. Y los atlistas están en el casillero 14, con 10 puntos.

Noticia relacionada: México vs Marruecos Sub-20: Alineaciones y Horario del Partido en el Mundial 2025

Inició el partido, con el Necaxa usando su playera en color guinda, con short blanco. Mientras que el Pachuca salió con su típica camiseta blanquiazul.

Minuto 5: El Pachuca empezó a todo vapor, presionando alto al Necaxa, que juega ante su gente. Los hidalguenses saben que están urgidos de puntos y quieren llevarse la victoria del Estadio Victoria de Aguascalientes.

Minuto 10: Le cuesta trabajo al Necaxa llegar al área de los Tuzos, que recurren a la marca encimosa o a las faltas para frenar a sus enemigos en la cancha.

Minuto 15: El Necaxa ya despertó, con un cañonazo de Kevin Rosero desde la banda derecha que se estrelló en el travesaño. Se salvaron los Tuzos de la primera anotación.

Minuto 19: Los necaxistas volvieron a perdonar. Diber Cambindo tuvo en sus botines el primer tanto para los locales, pero estrelló la pelota en la base del poste aunque parecía que estaba en fuera de lugar; sin embargo, el árbitro asistente no levantó la bandera.

Minuto 25: Los atacantes del Pachuca recurren a su velocidad para inquietar a los zagueros locales, sólo que han estado imprecisos en la zona decisiva. Ni Quiñones, Valencia o Kennedy andan finos en el área enemiga.

Video. Estoy Emocionado por Aprender del Necaxa: Ryan Reynolds Habla Sobre su Inversión en el Equipo

Necaxa vs Pachuca: Horario y dónde ver el partido de Liga MX 2025

La cita pactada para que suene el silbatazo inicial en el partido Necaxa vs Pachuca es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El juego puede ser visto en la señal de cable de TUDN. Y si lo prefieres, estará disponible en la plataforma de streaming ViX Premium.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

