Puebla vs Pumas en Vivo Hoy: Horario y Alineaciones del Partido de la Jornada 6 de Liga MX 2026

Inicia la Jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026 con dos partidos: Puebla vs Pumas y Toluca vs Xolos. Los universitarios visitan a La Franja con el objetivo de levantar la moral del equipo y los aficionados, luego de su eliminación en la Concachampions 2026.

Como se sabe, los Pumas de la UNAM fracasaron a media semana en su intento de mantenerse con vida en la Concachampions, así que ahora tendrán que conformarse con levantar la cara en la Liga MX para ir en busca del título.

Los Pumas no andan tan mal en el torneo casero, ya que se ubican en el casillero 5 de la tabla general con 9 puntos y están muy cerca de rivales como Atlas, Cruz Azul y Tigres (todos con 10 unidades). Aunque el líder Chivas se encuentra más lejos, con 15, en la cima de la clasificación.

En cambio, el Puebla anda rezagado en la parte baja: suma 5 unidades y se ubica en el escalón 13 de la tabla general. Lo preocupante es que no ha hecho pesar su localía, ya que sólo ha ganado un partido en el Estadio Cuauhtémoc.

Así que, en el papel, La Franja tiene frente a sí un partido complicado. Sobre todo porque el técnico Efraín Juárez y los Pumas buscan quien se las pague luego de que a media semana fueron eliminados en la Concachampions 2026 por el San Diego FC con un 4-2 en el marcador global, luego de los juegos de ida y vuelta.

Puebla vs Pumas En Vivo Hoy: Horario y Alineaciones del Partido de la Liga MX 2026

El partido Puebla vs Pumas se llevará a cabo este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Cuauhtémoc de la capital poblana.

Y si no hay cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Puebla: Ricardo Gutiérrez, Nicolás Díaz, Eduardo Navarro, Luis Gabriel Rey, Iker Moreno, Fernando Monárrez, Alejandro Organista, Carlos Baltazar, Edgar Guerra, Esteban Lozano y Emiliano Gómez.

Pumas: Keylor Navas, Álvaro Angulo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Jesús Rivas, César Garza, Pedro Vite, Uriel Antuna, Jordan Carrillo y Juninho.

Más tarde, a las 21:05 horas (tiempo del centro de México), se pondrá en marcha el balón en el Estadio Nemesio Diez para el partido Toluca vs Xolos. La jornada 6 de la Liga MX 2026 continuará el sábado con 5 duelos y finalizará el domingo con otros 2 encuentros.

