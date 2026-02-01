Real Madrid Mantiene la Presión Sobre el Barça en LaLiga; Mbappé Se Viste de Héroe

El partido Real Madrid vs Rayo Vallecano de este domingo 1 de febrero, terminó con un apretado triunfo para el conjunto merengue. El resultado de ese compromiso fue una victoria para los pupilos de Álvaro Arbeloa, quienes se impusieron por un marcador de 2-1, gracias a un gol de último minuto convertido por Kylian Mbappé. La anotación del francés, que sigue consolidado como el máximo goleador de LaLiga, sirve además para que su equipo mantenga la presión sobre el FC Barcelona en la pelea por el título del futbol español.

Sin embargo y pese a la victoria de este día, el Real Madrid vuelve a dejar serias dudas sobre su funcionamiento. Rayo Vallecano, que actualmente está peleando por no descender, se vislumbraba como un rival a modo para que el cuadro merengue pudiese incluso golear, pero al final termnó siendo un sinodal que puso en predicamentos al club más ganador en la historia de la competición. Por si fuera poco, el triunfo madridista estuvo envuelto en polémica, pues el gol decisivo llegó producto de un penal señalado al minuto 90+10.

Aunado a las dudas que sigue generando el rendimiento del Real Madrid entre sus aficionados, surge también una nueva preopcupación. Y es que antes del minuto 10 de partido, una de sus máximas figuras como lo es el inglés Jude Bellingham, tuvo que salir de la cancha con lo que parece ser una lesión muscular en la zona del tendón de la corva.

Real Madrid, a un punto del Barcelona

A pesar de que esta no ha sido la mejor temporada para el Real Madrid en términos de funcionamiento, los merengues están metidos de lleno en la pelea por el título de LaLiga en España. Gracias al triunfo sobre Rayo Vallecano, el equipo blanco llegó a 54 puntos en 22 partidos, siendo superados en la tabla de posiciones únicamente por el Barcelona, que registra 55 unidades.

En ese sentido, el conjunto de la capital española hila seis victorias consecutivas en la liga española y su próximo partido de esta competición será el próximo domingo 8 de febrero, cuando visiten al Valencia.

