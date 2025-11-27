Resultado de Tijuana vs Tigres: ¿Quién Ganó el Partido de Ida? Resumen de la Liguilla MX 2025.

Liderados por Gilberto Mora, Xolos de Tijuana ganaron 3-0 a Tigres en la Ida de Cuartos de Final de la Liga MX en el juego disputado en la ciudad fronteriza de Baja California.

El equipo local dio un golpe inesperado y el resultado altera la serie para el equipo que clasificó luego de superar el Play-in y obtener su pase a la Liguilla como séptimo lugar.

Kevin Castañeda marcó al minuto 27, Mourad El Ghezouani al 54 y Gilberto Mora al 71, en un encuentro donde la ofensiva lució contundente.

Tigres llegó al partido como uno de los equipos más sólidos del torneo. Se esperaba mayor resistencia o un marcador sin tanta diferencia, dado el orden defensivo mostrado en el Apertura 2025.

Ahora, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León está obligado a una remontada en su estadio para evitar una eliminación prematura.

El partido de Vuelta está programado para el 29 de noviembre de 2025 a las 21:10 horas, en el Estadio Universitario, donde deberán ofrecer una versión mucho más competitiva para mantener vivas sus aspiraciones.

Los minutos más relevantes

MINUTO 90+6

Termina el encuentro en Tijuana con victoria de Xolos 3-0 sobre Tigres.

MINUTO 90

Se cumple tiempo oficial y añaden 6 minutos.

MINUTO 86

Dos tiros de esquina para Tigres y dos atajadas notables de Antonio Rodríguez, una de ellas por el disparo de Ángel Correa.

MINUTO 84

Cambio en Tijuana. Ingresa Adonis Preciado por Alejandro Gómez, quien se va lesionado.

MINUTO 83

Fernando Gorriarán dispara, pero se va desviado.

MINUTO 78

Cambio de Tigres. Entra Édgar López por Ozziel Herrera.

MINUTO 71

Gol de Xolos. Gilberto Mora define tras pase de Domingo Blanco. El joven prácticamente sentencia el encuentro a escasos minutos del final.

MINUTO 64

Entra Domingo Blanco por Kevin Castañeda, que sale lesionado.

MINUTO 59

Cambio en Tigres. Por fin entra André-Pierre Gignac por Jesús Angulo.



MINUTO 54

Gol de Tijuana. Mourad El Ghezouani anota de cabeza tras un tiro de esquina. El juego se pone 2-0 a favor del cuadro fronterizo.

MINUTO 50

Tarjeta amarilla para Jesús Angulo por juego peligroso.



MINUTO 49

Amonestación para Jackson Porozo, tras una entrada fuerte.

MINUTO 45+3

Final del primer tiempo.

MINUTO 45

El cuarto árbitro anuncia 2 minutos de agregado.

MINUTO 37

Tiro desviado de Brunetta desde el centro del área. Previamente, Kevin Castañeda conectó desde fuera del área sin mayor peligro.

MINUTO 27

Gol de Tijuana. Kevin Castañeda pone el 1-0 luego de definir raso desde fuera del área con asistencia de Rafael Fernández.

MINUTO 13

Remate rechazado de Brunetta dentro del área.

MINUTO 8

Tarjeta amarilla para Juan Brunetta a escasos minutos de haber comenzado. El jugador queda condicionado para el resto del encuentro.

MINUTO 1

Arranca el partido.

Historias recomendadas:

ASJ