Resultado Zambia vs Marruecos: ¿Cómo Quedó el Partido de la Copa Africana de Naciones 2025?

En la Copa Africana de Naciones 2025, este lunes 29 de diciembre se llevó a cabo el partido Zambia vs Marruecos, en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah. Los marroquíes buscaban el boleto a octavos de final del torneo.

Ayoub El Kaabi inauguró la pizarra a los 9 minutos para poner el 1-0 a favor de Marruecos, una de las selecciones favoritas para levantar la Copa Africana 2025.

Noticia relacionada: Resultado Egipto vs Sudáfrica Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de la Copa Africana 2025?

Y en el 27 llegó el 2-0: Brahim Diaz, delantero del Real Madrid, mandó el esférico a las redes. Con la ventaja de dos goles, los marroquíes manejaron el partido a su antojo.

Y aunque Zambia intentó reaccionar, fue superada en todo momento por el talento y velocidad de los Leones del Atlas. Así se fueron a los vestidores, luego de 45 minutos en el reloj.

Video: "La FIFA es Jurassic Park; Se Niega a Evolucionar": Marion Reimers

Resultado Zambia vs Marruecos Hoy: Resumen y Goles del Partido de la Copa Africana de Naciones 2025

Apenas cinco minutos después de la pausa del medio tiempo, Marruecos extendió su ventaja con el tercer tanto que decidió la ruta de la segunda parte.

En el minuto 50 nuevamente el delantero Ayoub El Kaabi se hizo notar, cuando remató a placer para poner el 3-0 en la pizarra, sin que el guardameta Willars Mwanza pudiera hacer algo.

Ya con tres goles en la pizarra, los marroquíes bajaron las revoluciones, toda vez que el boleto a la siguiente fase estaba asegurado.

Con la victoria, Marruecos llegó a 7 unidades y lidera el Grupo A luego de 2 victorias y un empate. En segundo lugar marcha Mali, con tres puntos en igual número de encuentros. Mientras que Zambia es sotanero al sumar apenas 2 empates y un revés.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

