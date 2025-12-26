Resultado Egipto vs Sudáfrica Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de la Copa Africana 2025?

Este viernes 26 de diciembre se llevó a cabo el partido Egipto vs Sudáfrica correspondiente a la Jornada 2 de la Copa Africana de Naciones 2025. El duelo, en el Estadio de Agadir, levantó gran expectativa porque el ganador aseguraba su pase a la siguiente fase.

Egipto, por ser local, salió con más convicción al ataque. Pero Sudáfrica es un rival que ha crecido mucho a nivel futbolístico en los últimos años, por eso no extrañó que el trámite del partido fuera bastante parejo en la primera mitad.

Noticia relacionada: Cristiano Ronaldo Compró Lujosas Villas en el Mar Rojo: Sólo se llega en Yate o Hidroavión Privado

Mucho trabajo le costó a los Faraones abrir el marcador. Fue hasta el minuto 45 que llegó el 1-0: El delantero estelar Mohamed Salah cimbró las redes desde los once pasos, gracias a un penal que señaló el árbitro sin dudar.

De héroe pasó a villano: Sin embargo, dos minutos después Salah complicó todo para Egipto cuando se hizo expulsar al acumular dos tarjetas amarillas. Así que dejó a su equipo con diez hombres para afrontar la segunda parte.

Resultado Egipto vs Sudáfrica Hoy: Resumen, Goles y Marcador Final del Partido

La parte complementaria fue igual de intensa, con los sudafricanos lanzados al ataque para buscar la igualada. Sólo que Egipto, a pesar de estar diezmado, aguantó con estoicismo y algo de suerte para mantener el 1-0 en la pizarra.

Hubo polémica en los últimos minutos, porque el silbante no concedió un penalti que los sudafricanos reclamaban por una supuesta mano de un zaguero en el área. El VAR revisó la jugada y decidió que no era sancionable.

Luego del silbatazo final, Mohamed Salah reconoció que su equipo, Egipto, sufrió para aguantar el marcador:

Estoy muy contento con el resultado, sin duda. Fue un partido difícil, ellos dominaron la mayor parte del tiempo. Es un equipo que sabe mantener la posesión del balón durante mucho tiempo, así que creo que teníamos una buena estrategia y funcionó

Mo Salah añadió: "Nos llevamos los tres puntos, que es lo más importante. El ambiente es increíble. Ojalá podamos seguir así"

Egipto sumó así su segunda victoria en la Copa Africana de Naciones 2025, luego de superar 2-0 a Comoras en la fecha inaugural. Con 6 unidades en el Grupo B, los Faraones ya están clasificados a los octavos de final del torneo.

Mientras que Sudáfrica se ubica en la segunda posición con 3 puntos y se espera que pueda conseguir el segundo boleto directo de ese sector.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC