¿A Qué Hora es y Dónde Ver América vs Pumas En Vivo? Clásico Capitalino Jornada 11 de la Liga MX

El plato fuerte de la Jornada 11 en el Torneo Apertura 2025 es, sin duda alguna, el América vs Pumas. Estos dos equipos, históricos rivales, jugarán una edición más del Clásico Capitalino y aquí te decimos cómo y en dónde ver este partido totalmente en vivo.

Las Águilas vienen de vencer, con un gol solitario de Alejandro Zendejas a media semana, al Atlético de San Luis. El equipo de André Jardine logró sacar tres puntos de visita y ahora llega al Estadio Ciudad de los Deportes con la posibilidad de hilar tres juegos sin perder y dos victorias consecutivas. Sin embargo, frente a ellos tendrán a los pupilos de Efraín Juárez que llegan con la obligación de sacar un buen resultado ya que perdieron a media semana ante los Bravos.

Posibles alineaciones para el América vs Pumas

América: Luis Malagón, Cristian Borja, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin y José Zúñiga.

Pumas: Keylor Navas, Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Aaron Ramsey, Santiago Trigos, Jorge Ruvalcaba, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y José Juan Macías.

Horario y dónde ver en vivo el América vs Pumas

El Clásico Capitalino entre América y Pumas se juega este sábado 27 de septiembre en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. El partido está programado para comenzar a las 21:05 horas (tiempo del centro de México).

Las acciones de este partido las podrás ver totalmente en vivo a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

