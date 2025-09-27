¿A Qué Hora Juega Puebla vs Chivas el Partido Pospuesto de la Jornada 11 en la Liga MX?

El Puebla vs Chivas correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, tuvo que ser suspendido. El partido debía jugarse originalmente el pasado viernes 26 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc, pero debido a una tormenta eléctrica y a las condiciones adversas del terreno de juego, se suspendió y aquí te decimos cuándo y a qué hora fue reprogramado.

Las Chivas visitan la cancha de 'La Franja' para disputar la onceava fecha del futbol mexicano este mismo sábado 27 de septiembre. La organización de la Liga MX decidió que el partido se jugara apenas un día después de lo que se tenía previsto, pero en un horario diferente al original.

¿A qué hora se jugará el Puebla vs Chivas que fue suspendido?

El horario para el partido entre Puebla y Chivas quedó establecido para las 17:00 horas de este sábado 27 de septiembre. De momento, la indicación oficial de la Liga MX en coordinación con Protección Civil, es que el partido se juegue a esa hora.

Alineaciones confirmadas para el Puebla vs Chivas de la Jornada 11

Puebla: Julio González, Nicolás Díaz, Alejandro Organista, Juan Fedorco, Fernando Monárrez, Miguel Ramírez, Emiliano Gómez, Ariel Gamarra, Owen González, Raúl Castillo y Ricardo Marín.

Chivas: Raúl Rangel, Bryan González, Diego Campillo, José Castillo, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Luis Romo, Richard Ledezma, Santiago Sandoval y Armando González.

Sigue el minuto a minuto del Puebla vs Chivas

Minuto 1: Arranca el partido en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Minuto 5: ¡GOOOOOOL! Golazo de Chivas. Bryan González realiza un remate espectacular de tijera y abre el marcador. 1-0 en favor del Rebaño.

Minuto 10: Primer acercamiento de Puebla. Un disparo desde fuera del área se va desviado y no exige a Raúl Rangel en el fondo.

Minuto 12: ¡GOOOOOL! Omar Govea duplica la ventaja de Chivas con un disparo potente desde fuera del área. Hay complicidad del guardameta de La Franja, que no puede detener el disparo.

