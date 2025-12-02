Barcelona vs Atlético de Madrid: Lewandowski Hizo un 'Chicharito' y Mandó la Pelota a las Nubes

Este martes 2 de diciembre se jugó el partido Barcelona vs Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 19 del torneo de LaLiga del futbol español. En el Camp Nou, el club blaugrana buscaba consolidar el liderato de la tabla general.

Desde los primeros minutos el Barcelona salió al ataque, mientras que el Atlético de Madrid optó por aguantar y esperar oportunidades para la contra. Luego de 15 minutos el control del balón era del club blaugrana.

Pero Alex Baena marcó el 1-0 para el Atleti, a los 18 minutos. Rompió el fuera de lugar y arrancó casi desde la media cancha para encarar al portero Joan García y luego vencerlo con un tiro suave por arriba. Inicialmente el abanderado señaló posición adelantada, pero el VAR corrigió y dio por buena la anotación.

Barcelona empató 1-1 al minuto 25; por medio de Raphinha. El delantero brtasileño entró al área con velocidad, amagó y se quitó al guardameta Oblak para luego empujar el esférico al fondo ya sin ningún problema.

De tanto insistir al ataque, el equipo azulgrana consiguió una pena máxima que fue señalada por el silbante luego de una falta en el área sobre Dani Olmo.

Al minuto 35 el polaco Robert Lewandowski hizo un “Chicharito”: Cobró desde los once pasos y cruzó su disparo, pero lo mandó a las nubes. Así que el marcador no se movió.

Tres minutos después, Lewandowski tuvo oportunidad de lavar su error y remató un gran servicio al corazón del área, sólo que el portero Oblak se lanzó hacia la base del poste y alcanzó a desviar la pelota con las uñas.

Luego de la falla de Lewandowski, el Atlético de Madrid pareció salir de su letargo y adelantó líneas, pese a que sus rivales los encimaban en todos los sectores de la cancha.

Con empate a un gol en la pizarra, ambos clubes se fueron a las regaderas. Sin embargo, todas las estadísticas favorecían a los blaugranas. El 72 por ciento de posesión de pelota lo decía todo.

La segunda mitad inició con un guión muy parecido. El Barca con la pelota, ante un rival convencido de seguir agazapado a la espera de un contragolpe letal.

Raphinha dejó escapar el segundo tanto blaugrana al minuto 52, cuando Lamine Yamal le mandó un pase perfecto y quedó a modo para disparar sin marca. Lamentablemente cruzó demasiado su disparo y lo mandó afuera.

