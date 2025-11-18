Brasil Vs Túnez Hoy: ¿Cómo Va el Partido Amistoso Rumbo a Mundial 2026?

En la fecha FIFA de noviembre, Brasil se enfrentó a Túnez en partido amistoso efectuado en el Estadio Pierre-Mauroy, de Lille, Francia. Los pupilos de Carlo Ancelotti se fueron a Europa para continuar con su preparación rumbo al Mundial 2026.

Túnez empezó fuerte en los primeros minutos y obligó al portero Bento a emplearse a fondo para rechazar al menos un par de llegadas peligrosas.

Poco a poco, los brasileños emparejaron las acciones, con Estevao, Vinicius y Rodrigo al ataque, generando llegadas a toda velocidad por los costados.

Cuando mejor jugaban los brasileños, Túnez aprovechó un error de la zaga enemiga al minuto 23 para marcar el 1-0: Hazem Mastouri estuvo atento en el área para rematar a gol, luego de un gran servicio al área.

El gol pareció herir el orgullo de Brasil, que reaccionó con furia y se lanzó al abordaje, en busca de la igualada. Luego de media hora de juego, se presentía que no tardaría en caer la anotación.

De tanto insistir, Brasil consiguió una pena máxima a los 42 minutos por una jalón de un zaguero sobre Matheus Cunha. El silbante no vio la falta, pero fue llamado por el VAR y ahí comprobó que sí había infracción.

El elegido para cobrar desde los once pasos fue Estevao. El futbolista del Chelsea le pegó con potencia y colocación, para emparejar 1-1 el marcador a los 44 minutos de juego.

Al 45+1 nuevamente Brasil se quejó de otra falta en el área: Rodrygo alegó que hubo un contacto de un zaguero, luego de un buen pase de Estevao, pero el árbitro consideró que no era penal. Así se fueron a la pausa del medio tiempo, con igualdad en el marcador.

Ya en la segunda parte, las alarmas se prenden porque el defensa Melito se tira al suelo con signos de dolor. El zaguero brasileño que juega para el Real Madrid es atendido y luego sale de cambio, al minuto 59.

El partido se ha trabado, luego de 70 minutos. Túnez pega más de la cuenta, tratando de frenar a los cariocas, ante la complacencia del silbante.

Minuto 75: los tunecinos se equivocan en la salida y Vitor Roque les roba la pelota, pero el perfilarse para disparar es sujetado por un zaguero en el área. Otra pena máxima para Brasil.

Lucas Paquetá tomó el esférico para cobrar desde los once pasos. Pero el brasileño del West Ham le pegó espantoso y mandó su disparo por encima de la portería. Gran oportunidad desperdiciada.

Con información de N+

RGC



