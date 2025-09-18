Champions League Hoy: Manchester City No Pasó Apuros para Derrotar al Napoli

Este jueves 18 de septiembre concluyó la jornada 1 de la Champions League 2025-26, con acción en varios frentes. En Italia, se llevó a cabo el partido Manchester City vs Napoli, uno de los platos fuertes. Y en Inglaterra se jugó el Newcastle vs Barcelona.

En el Etihad Stadium, el Manchester City no pasó mayores apuros y venció 2-0 al Nápoles, que además sufrió la expulsión de Giovanni Di Lorenzo desde el minuto 21 del partido.

Los tantos fueron obra de Erling Haaland al minuto 56 y de Jeremy Doku en el 65, luego de que en la primera parte los Citizens se fueron en blanco pese a la superioridad numérica.

El noruego Haaland, de 25 años, se convirtió hoy en el jugador que alcanzó más rápido el medio centenar de goles en Champions: Llegó a 50 goles en 49 partidos, una cifra que deja ver su efectividad ante las porterías enemigas.

Resultados Hoy Champions League 2025: Quién Ganó y Goles de la Jornada Este 18 de Septiembre

Mientras que en el Saint James Park, el Newcastle recibió al Barcelona con la intención de hacer pesar la localía.

Sin embargo la presión de las gradas no intimidó a los blaugranas, que fueron más certeros ante la portería y se pusieron al frente en el minuto 58 con un buen gol de cabeza del centro delantero Marcus Rashford, luego de un pase perfecto del lateral Jules Koundé.

Luego del 1-0 el Barcelona agarró impulso y otra vez Rashford se hizo presente en el marcador: el nuevo refuerzo blaugrana consiguió el 2-0 a los 67 minutos, luego de entrar al área con balón controlado y mandar un disparo potente a las redes.

Las Urracas recortaron distancias en el minuto 90: el 2-1 fue marcado por Anthony Gordon, con un disparo raso y colocado. Ese tanto hizo estallar el júbilo en las gradas y le dio impulso anímico al equipo local, que se lanzó con todo al abordaje.

Los últimos minutos fueron intensos, con el Newcastle agobiando a la zaga blaugrana. Mientras que el Barcelona apostó al contragolpe y estuvo cerca de aumentar la ventaja con un disparo de Dani Olmo que el portero Pope alcanzó a desviar en el 95’.

Resultados Hoy Champions League 2025: Goleadas del Sporting y el Club Brujas

En Lisboa, un doblete de Francisco Trincão marcó la diferencia y el Sporting de Portugal se impuso 4-1 al modesto Kairat Almaty de Kazajistán.

Los dos primeros tantos llegaron a los minutos 44 y 65, por cortesía de Trincao. El Sporting logró el 3-0 a los 67, gracias a un tanto de Alisson Santos. Y el 4-0, a los 68, fue de Geovany Quenda.

El Kairat Almaty sólo pudo responder, con el 4-1, hasta el minuto 86, cuando Edmilson mandó el esférico al fondo de la meta local.

En Bélgica, el Club Brujas fue superior al Mónaco y lo goleó 4-1: Nicolò Tresoldi abrió la cuenta con el 1-0 luego de recibir un pase de Hans Vanaken a los 32 minutos. Raphael Onyedika puso el 2-0 a los 39’ luego de un córner.

Vanaken firmó el 3-0 a los 42 con una impecable definición de volea. Ya en la segunda parte, Mamadou Diakhon anotó el 4-0 a los 75 minutos.

Por el Mónaco, Ansu Fati descontó 4-1 a los 90 minutos, pero el gol de la honra no maquilló la debacle del conjunto francés.

A continuación te presentamos todos los resultados de la Jornada 1 de la Champions League, que se jugó de martes a jueves:

Resultados del martes 16 de septiembre:

PSV Eindhoven 1-3 Union St-Gilloise

Athletic 0-2 Arsenal

Real Madrid 2-1 Marsella

Juventus 4-4 Borussia Dortmund

Tottenham 1-0 Villarreal

Benfica 2-3 Qarabag

Resultados del miércoles 17 de septiembre:

Ajax 0-2 Inter

Bayern Múnich 3-1 Chelsea

París SG 4-0 Atalanta

Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

Olympiacos 0-0 Pafos FC

Slavia Praga 2-2 Bodo/Glimt

Resultados del jueves 18 de septiembre:

Eintracht Fráncfort 5-1 Galatasaray

Manchester City 2-0 Nápoles

Sporting de Lisboa 4-1 Kairat Almaty

Newcastle 1-2 Barcelona

FC Brujas 4-1 Mónaco

FC Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen

