En la jornada 4 de la Champions League femenina, el Chelsea recibió al Barcelona con el plan de sumar tres puntos y acercarse a la cima de la tabla general. Las blaugranas son líderes del certamen y también favoritas para conseguir el título.

El Chelsea femenino empezó mejor el encuentro en su casa, Stamford Bridge, y logró anotar el 1-0 a los 16 minutos, por conducto de la zaguera australiana Ellie Carpenter, quien se había sumado al ataque.

A raíz de la anotación en contra, el Barcelona pareció reaccionar y a fuerza de insistir logró emparejar el marcador: La delantera polaca Ewa Pajor mandó el esférico a las redes, para firmar el 1-1 a los 24 minutos.

Con el 1-1 en la pizarra, el duelo siguió parejo y con opciones de gol en ambas porterías. Sin embargo, ninguna de las futbolistas pudo cimbrar las redes de nueva cuenta.

Hay que señalar que el partido Chelsea-Barcelona de la Champions femenina 2025 fue suspendido de forma temporal, debido a un problema técnico en Stamford Bridge.

Fue en el primer tiempo, al minuto 40 y cuando el marcador estaba empatado 1-1, que las pantallas del estadio dejaron de funcionar. La silbante llamó a las jugadoras de ambos equipos y les explicó que había un problema eléctrico y que tendrían que esperar para reanudar las acciones.

Luego de varios minutos de pausa, la jueza le indicó a las futbolistas que volvieran a sus posiciones y procedió a reanudar el encuentro. Poco después decretó el fin de la primera parte, con el 1-1 en el marcador.

Resultado Chelsea vs Barcelona hoy: ¿Cómo quedó el partido de la Champions League Femenina? Resumen y goles

Para la segunda parte no cambió mucho el guión: fue un partido de ida y vuelta bastante parejo, aunque las blaugranas estuvieron más cerca de mandar la pelota al fondo de las redes.

Sin embargo, el duelo acabó 1-1 y las escuadras se repartieron los puntos. Con este resultado, el Barcelona femenino llegó a 10 unidades en cuatro fechas y se mantuvo como líder de la tabla general.

Mientras que el Chelsea sumó 8 puntos y se ubicó en la sexta posición, por abajo del Manchester United, Bayern Munich, Wolfsburgo, Olympique Lyonnais y el Barca.

A continuación todos los resultados de la Jornada 4 de la Champions League femenina del 2025:

París FC 2-0 Benfica

Vålerenga 2-2 SKN Sankt Pölten

Arsenal 2-1 Real Madrid

Juventus 3-3 Lyon

Wolfsburgo 5-2 Manchester United

FC Twente 0-4 Atlético Madrid

Oud-Heverlee Leuven 1-1 Roma

París SG 1-3 Bayern Múnich

Chelsea 1-1 FC Barcelona

