Cruz Azul vs FC Juárez: Alineaciones y Dónde Ver el Partido de la Liga MX 2025

Cruz Azul hace honor a su mote de Máquina Celeste y se ha encarrilado hacia la cima de la Liga MX. Actualmente marcha en la segunda posición, un punto abajo del Monterrey, pero si derrota hoy a los Bravos de Juárez entonces asumirá el liderato general del Torneo Apertura 2025.

Cruz Azul suma 20 unidades y llega con seis victorias consecutivas, la última de ellas el sábado anterior en casa del Pachuca.

Por su parte, los Bravos de Juárez llevan cuatro partidos sin derrota y quieren llegar a cinco. Ahora mismo ocupan la casilla 9 de la tabla general y una victoria ante La Máquina los puede catapultar varias posiciones arriba.

En cambio, los Bravos andan a media tabla: suman 12 puntos y se ubican en el escalón 9, abajo de los Pumas (con las mismas unidades pero mejor porcentaje de goleo). Así que un triunfo sería un levantón anímico para ellos.

Cruz Azul vs FC Juárez: Posibles alineaciones de la Liga MX

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Cruz Azul: Kevin Mier, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Willer Ditta, Jorge Sánchez, Carlos Rotondi, Luka Romero, Carlos Rodríguez, Ignacio Rivero, Jose Paradela y Gabriel Fernández.

Bravos de Juárez: Sebastián Jurado, Alejandro Mayorga, José Juan García, Moisés Mosquera, Denzell García, José Luis Rodríguez, Homer Martínez, Guilherme, Raymundo Fulgencio, Rodolfo Pizarro y Óscar Estupiñán.

Cruz Azul vs FC Juárez: Horario del partido de la Liga MX

El partido Cruz Azul vs Juárez se jugará en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, hogar temporal de La Máquina cementera. La cita para que ruede el balón es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 19 de septiembre.

Cruz Azul vs FC Juárez: ¿Dónde ver en vivo el partido?

Si quieres ver el partido Cruz Azul vs FC Juárez, será a través de la señal de TUDN. O si lo prefieres, puedes seguirlo por la plataforma de streaming VIX Premium. Y aquí, en N+ tendrás la opción de checar las acciones más relevantes, minuto a minuto.

