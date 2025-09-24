Cruz Azul vs Querétaro En Vivo Hoy: Inició el Partido de la Liga MX 2025

Continúa la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 y este miércoles 24 de septiembre se llevan a cabo varios partidos importantes, como el Cruz Azul vs Querétaro o el San Luis vs América y el Toluca vs Monterrey.

El partido Cruz Azul vs Querétaro es de vital importancia para el equipo cementero, ya que busca consolidarse como líder del torneo Apertura 2025. La Máquina está en la cima de la tabla general, con 23 unidades.

Además, el club cementero busca sumar su octavo triunfo consecutivo. Y el Querétaro parece ser la víctima ideal para que el técnico Nicolás Larcamón logre esa marca.

Por su parte, el Querétaro llega con el ánimo en alto luego de vencer 2-0 al Pachuca en la fecha 9. Con ese triunfo, los Gallos Blancos sumaron 7 unidades y dejaron el sótano de la tabla.

Empezaron las acciones en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, con el Cruz Azul atacando desde el principio. La cancha está mojada por la lluvia, lo que dificulta el control del balón a ras de pasto.

Minuto 5: Está clara la postura mesurada de los Gallos Blancos, que saben de la peligrosidad de la ofensiva celeste, que ya tuvo una llegada por la banda aprovechando la velocidad de Rodolfo Rotondi.

Minuto 10: Cruz Azul tiene la pelota más tiempo y es paciente a la hora de atacar, no quiere precipitarse y dejar huecos atrás. Sin embargo, le falta precisión al llegar al área del equipo visitante.

Minuto 12: Primer arribo del Querétaro a la portería que defiende Kevin Mier, pero el disparo salió muy desviado

Minuto 14: El 1-0 encendió el entusiasmo en las gradas. Fue un disparo colocado, de zurda, por parte de Paradela. Golazo para el Cruz Azul.

Minuto 19: Los Gallos Blancos lo empataron 1-1 en una jugada a balón parado. En un tiro de esquina, cayó la anotación del zaguero Santiago Homenchenko, que se sumó al ataque para rematar a bocajarro y cimbrar las redes.

Minuto 25: Pese al gol de la igualada, los Gallos Blancos no modifican su planteamiento y siguen apegados al guión defensivo. La Máquina insiste al ataque, aunque ya tiene menos tiempo el balón.





Dónde ver Cruz Azul vs Querétaro en vivo hoy: Horario y canal que pasa el partido

El partido Cruz Azul vs Querétaro se jugará este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario de C.U. en la CDMX.

Y si todo marcha según lo programado, el balón rodará en punto de las 18:00 horas.

Si quieres ver el partido a través de la señal de TUDN. Si lo prefieres, también estará disponible en la plataforma de streaming ViX Premium.

