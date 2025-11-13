Trinidad y Tobago vs Jamaica En Vivo Hoy: ¿Cómo Va el Partido de la Eliminatoria Concacaf 2026?

Este jueves hay intensa actividad en las eliminatorias de la Concacaf. Lo más interesante es que Honduras puede conseguir su boleto al Mundial 2026, siempre que logre salir triunfante de su visita a Nicaragua. También Jamaica puede sellar su pasaporte, si consigue vencer a Trinidad y Tobago.

Jamaica tiene una cita con la historia, ya que puede asegurar su pase a una justa mundialista por segunda ocasión. Lo celebrará si consigue sacar los tres puntos en su visita a Puerto Príncipe, donde se medirá con Trinidad y Tobago.

Y es que Jamaica es líder del Grupo B de la Concacaf, con 9 unidades. Le persigue de cerca, con 8 puntos, Curazao. Trinidad y Tobago se juega la vida, ya que es tercero del sector (5 unidades).

El partido Nicaragua vs Honduras también reviste vital importancia. Se trata de un duelo del Grupo C. Los hondureños, bajo el mando del técnico Reinaldo Rueda, están en la cima del sector con 8 unidades y están arriba de Costa Rica (6 puntos).

Un triunfo de Honduras en casa de los nicaragüenses bastará para sellar el boleto al Mundial 2026, a una fecha de que culmine la eliminatoria de la Concacaf.

Eliminatorias Concacaf: Surinam goleó a El Salvador rumbo al Mundial 2026

También este día se disputan los partidos Bermudas vs Curazao, Guatemala vs Panamá y Haiti vs Costa Rica. Más temprano, el sorprendente Surinam goleó 4-0 a El Salvador y se posicionó como líder del Grupo A con 9 puntos.

