Resultados Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

En el inicio de la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul alargó su racha como invicto al rescatar el empate ante Mazatlán.

En el estadio El Encanto, en Mazatlán, fue Josué Ovalle al minuto 48, quien abrió el marcador y puso en ventaja 1-0 al equipo local con un remate de cabeza en el área chica.

Pero antes de que el partido terminara, al 87, Gabriel Fernández igualó el marcador 1-1 para el Cruz Azul con un disparo de zurda desde los linderos del área.

Con este empate, La Máquina del Cruz Azul alargó a 15 su racha de partidos sin perder: 11 en la Liga MX, más 4 en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Llega a 27 puntos y alcanzó al líder Guadalajara, aunque a pesar ello queda como segundo en la clasificación pues las Chivas tienen mejor diferencia de goles.

Los Cañoneros en tanto sufrieron su derrota número 8 del torneo y quedaron con 11 unidades en la posición 15.

Necaxa golea a Tijuana

Antes, la fecha comenzó con una goleada del Necaxa 3-0 sobre Tijuana.

Los Rayos llegaron a este partido en el estadio Victoria, en Aguascalientes, con 5 partidos seguidos sin ganar.

Los tantos de este encuentro llegaron por conducto de Javier Ruiz al minuto 35, repitiendo en el segundo tiempo al 56, y para sellar la goleada Tomás Badaloni al 75 anotó el tercero para Necaxa.

Al romper la mala racha con su cuarto triunfo del torneo, Necaxa llega a 13 puntos y sube al lugar 10.

Mientras que los Xolos se quedaron con 12 unidades y bajaron al peldaño número 11.

Sábado

La jornada continúa este sábado con los encuentros entre Atlas y Querétaro, Atlético San Luis ante León, Monterrey contra Guadalajara y Pumas recibiendo al América.

Domingo

Y el domingo concluye la acción con Pachuca que recibe a Toluca, Santos frente a Puebla y el encuentro entre Juárez y Tigres.

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Con información de AFP

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