Elche vs Real Sociedad: ¿Cómo Quedó el Partido de la Jornada 12 de LaLiga?

Este viernes 7 de noviembre inició la Jornada 12 de LaLiga 2025, con un duelo de equipos de media tabla para abajo: F.C. Elche vs Real Sociedad, dos equipos necesitados de puntos para no complicarse en la parte de abajo, porque los punteros ya los dejaron muy atrás.

Aunque el torneo aún es joven, tanto el Elche como la Real Sociedad buscan alejarse de la zona de descenso y, por qué no, aspirar a zona de torneos continentales como la Europa League o la Conference League.

El partido Elche vs Real Sociedad empezó tal y como se esperaba: con poco espectáculo y mucho forcejeo en la media cancha. Los dos equipos no estaban dispuestos a arriesgar de más en el Estadio Manuel Martínez Valero.

Luego de media hora en el reloj, todo pintaba parejo y sin goles. El conjunto local, con apoyo de su gente, era un poco más consistente al ataque y sumaba al menos dos remates bajo los tres palos que el arquero Alex Remiro.

Pasaron 45 minutos con poco espectáculo en la cancha, así que al momento en que el árbitro señaló la finalización de la primera parte desde las tribunas se escuchó un tremendo abucheo dirigido a ambas escuadras.

¿Cómo quedó Elche vs Real Sociedad? Resumen y marcador final del partido de LaLiga

El arranque de la segunda parte pareció una calca de lo que se vio antes: dos equipos medrosos, con miedo a perder, que se estudiaban como boxeadores a punto de retirarse sin otro nocaut a cuestas. Ni el Elche ni la Real Sociedad salieron a presionar arriba ni adelantaron líneas.

Pegó primero el club Elche al minuto 57: El 1-0 fue obra de Álvaro Rodríguez, quien remató de zurda desde la frontal del área, luego de un buen servicio de Álvaro Núñez.

Luego del gol en contra, la Real Sociedad salió de su letargo y fue en busca del empate. Al minuto 65 un remate de cabeza de Umar Sadiq fue atajado por el guardameta Matías Dituro. Dos minutos después, Mikel Oyarzabal mandó un disparo que llevaba potencia aunque le falló la puntería.

La Real Sociedad hizo ajustes al minuto 73: El entrenador Sergio Francisco Ramos mandó a la cancha a Pablo Marín y Aihen Muñoz con el objetivo de buscar una anotación.

Dos minutos después el estratega del Elche, Eder Sarabia, respondió con un par de sustituciones para ajustar al equipo y no perder la ventaja en el marcador.

De tanto insistir al ataque, la Real Sociedad obtuvo su recompensa hasta el minuto 88: El silbante marcó una pena máxima, por falta sobre Umar Sadiq en el área local.

Minuto 89: Mikel Oyarzabal logró el 1-1 desde los once pasos. Tomó el balón con seguridad, lo acomodó y luego lo mandó a las redes sin que el arquero Matías Dituro tuviera oportunidad de atajarlo.

Aunque el silbante añadió 4 minutos de reposición, la Real Sociedad ya no pudo hacer más. Todavía tuvo un par de oportunidades a la ofensiva, pero la zaga del Elche no cometió más errores. El partido acabó empatado 1-1 y se repartieron los puntos.

Luego de 12 jornadas de LaLiga española de futbol, el Elche se ubica en la posición 9 con 15 unidades. Y la Real Sociedad se quedó en la casilla 14 de la tabla general con 13 puntos.

