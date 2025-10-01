Serie de Comodines: Los Yankees Vencieron a los Red Sox y Todo se Decidirá en el Tercer Juego

Los Yankees de Nueva York lograron salir a flote este miércoles 1 de octubre y se mantuvieran con vida en los playoffs, al derrotar el miércoles 4-3 a los Medias Rojas de Boston para empatar la serie de comodines a un juego por bando.

Así, el equipo de Nueva York se aseguró de que la serie al mejor de tres duelos se defina la noche del jueves en el Yankee Stadium. El ganador enfrentará a los Azulejos, campeones de la División Este de la Liga Americana.

Noticia relacionada: Red Soxs Vencen a los Yankees en el Primer Duelo de Comodines de las Grandes Ligas

Los neoyorquinos se pusieron adelante con dos carreras en la primera entrada. Pero los Red Sox igualaron la pizarra 2-2 en el tercer inning gracias a un sencillo de Trevor Story.

Ya en el quinto capítulo, nuevamente los Yankees lograron adelantarse con la tercera carrera para su cuenta, luego de un batazo de Aaron Judge que rebotó en la manopla del jardinero izquierdo Jarren Duran. Sólo que el equipo de Bostón salió respondón y empató 3-3 en la sexta con un jonrón solitario de Story.

Finalmente, en la octava entrada, los Yankees consiguieron ponerse arriba por 4-3, ventaja que ya no perdieron. Así que, de manera sufrida, los neoyorquinos lograron respirar en la serie de comodines cuando muchos ya los daban por liquidados.

Video: "Checo" Pérez Lanzó la Primer Bola de Béisbol en el Dodger Stadium; Así fue el Momento

Los Padres de San Diego reaccionaron en el segundo juego

En otro frente, los Padres de San Diego vencieron este miércoles 1 de octubre a los Cachorros de Chicago. Con marcador de 3 carreras a 0, para igualar la serie de comodines de la Liga Nacional. Cada equipo suma un triunfo, así que todo se decidirá en el tercer encuentro, que se llevará a cabo mañana.

Apenas el martes pasado, San Diego había perdido el primer duelo por 3 carreras a 1 y estaba al filo de la eliminación, pero ahora se pusieron adelante desde la primera entrada con una carrera.

San Diego se adelantó 1-0 con un elevado de Merrill al jardín derecho, que sirvió para impulsar el pisa y corre del dominicano Fernando Tatis Jr.

Luego, el pitcher Dylan Cease ponchó a cinco en tres entradas y dos tercios, antes de pasar la estafeta al poderoso bullpen de Los Padres.

Los Cubs amenazaron en el cuarto inning, colocando corredores en primera y segunda con dos outs. Pero el lanzador cubano Adrián Morejón entró y retiró a Pete Crow-Armstrong con un rodado a primera.

Los Padres añadieron dos carreras más en la quinta entrada con el batazo home run de Machado al jardín izquierdo ante Imanaga. Tatis se había embasado en el primer turno con un hit y pisó el home gracias al batacazo de Machado.

Las tres carreras fueron más que suficientes para el bullpen de San Diego. Miller y el venezolano Robert Suarez se combinaron para controlar a los cañoneros de los Cubs en los episodios restantes.

Así que con la serie de Wildcard empatada a un juego por bando, todo se decidirá este jueves en Wrigley Field de Chicago Illinois. El que gane tiene el boleto asegurado a los playoffs.

MLB: Los Guardianes de Cleveland se volaron la cerca ante los Tigres

En la segunda jornada de playoffs de las Ligas Mayores, los Guardianes de Cleveland sacaron un valioso triunfo en casa por 6-1 ante los Tigres de Detroit.

En el Progressive Field de Cleveland los locales sufrieron más de lo que indica el marcador. Arrancaron bien, con un jonrón del estadounidense George Valera en la entrada inicial.

En el cuarto inning, Detroit sembró el temor entre los aficionados locales con un sencillo del puertorriqueño Javier Báez que permitió que Riley Greene empatara 1-1 el marcador.

Los Tigres siguieron poniendo corredores en base en casi todos los innings, pero fue el cañonero venezolano Brayan Rocchio quien destrabó el duelo en favor de los locales en la octava entrada.

Y es que Rocchio pegó un vuelacercas que devolvió la ventaja a Cleveland y además hizo honor a su apodo de ‘Playoff Rocchio’, por su forma de crecerse en las eliminatorias.

El batazo de Rocchio, de 24 años, inició una entrada de cinco anotaciones para los Guardianes, incluido otro cuadrangular de tres carreras del canadiense Bo Naylor para dejar todo en 6-1 y empatar la serie de Wildcard, que tendrá que decidirse este jueves en el tercer partido.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC