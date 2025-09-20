Resultado Monterrey vs América Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de Liga MX 2025? Resumen y Goles

El Monterrey enfrentará al América este sábado 20 de septiembre en el Estadio BBVA, conocido como el "Gigante de Acero", en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Rayados llegan al encuentro como sublíderes del campeonato con 21 puntos, producto de siete victorias y una derrota en ocho partidos disputados.

El equipo regiomontano viene de obtener una victoria como visitante ante Querétaro, donde un gol de Germán Berterame fue suficiente para sumar tres unidades y mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, las Águilas del América ocupan la tercera posición de la tabla con 17 puntos, fruto de cinco triunfos, dos empates y una derrota. Sin embargo, el conjunto azulcrema atraviesa un momento delicado tras caer sorpresivamente en casa ante las Chivas de Guadalajara por marcador de 2-1 en la jornada anterior.

El América llega con la necesidad de retomar el rumbo ganador después del tropiezo ante su clásico rival. La derrota en el Estadio Azteca representó un golpe anímico para un equipo que buscaba consolidarse en los primeros lugares de la clasificación.

Los dirigidos por André Jardine enfrentan el desafío adicional de visitar una de las plazas más complicadas del futbol mexicano, donde Monterrey ha demostrado ser un rival formidable en su estadio.

Este duelo entre Monterrey y América representa mucho más que tres puntos en juego. Para los Rayados, una victoria les permitiría consolidar su posición en la parte alta de la tabla y enviar un mensaje contundente sobre sus aspiraciones en el torneo.

En el caso del América, los tres puntos en Monterrey serían fundamentales para mantener el paso de los líderes y recuperar la confianza perdida tras la derrota ante Chivas. El equipo necesita demostrar que el resultado anterior fue solo un tropiezo y no el inicio de una crisis.

Alineaciones

América:

- Portero: Luis Malagón

- Defensas: Dagoberto Espinoza, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes, Cristian Borja

- Mediocampistas: Alejandro Zendejas, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez, Allan Saint-Maximin

- Delantero: José Zúñiga

Monterrey:

- Portero: Santiago Mele

- Defensas: Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez

- Mediocampistas: Fidel Ambriz, Oliver Torres

- Mediocampistas ofensivos: Sergio Canales, Jordi Cortizo, Lucas Ocampos

- Delantero: Germán Berterame

Estas son las posibles formaciones de ambos equipos, similares a las utilizadas en sus partidos anteriores ante Querétaro y Chivas respectivamente. Las alineaciones oficiales se revelarán minutos antes del inicio del encuentro.

¿A Qué Hora Juega Monterrey vs América Hoy?

El partido corresponde a la Jornada 9 de las 17 programadas en la fase regular del Apertura 2025. Los aficionados que no puedan asistir al Estadio BBVA tendrán múltiples opciones para seguir el encuentro, siendo Canal 5 la alternativa gratuita más accesible para el público general.

La programación del sábado por la noche convierte este duelo en uno de los platos fuertes de la jornada, con dos equipos que históricamente han protagonizado encuentros de gran calidad y emoción en la Liga MX.

El encuentro está programado para las 21:05 horas (9:05 PM) y será dirigido por el árbitro Víctor Alfonso Cáceres.

Los aficionados podrán seguir el partido de manera gratuita a través del Canal 5, mientras que también estará disponible por cable en TUDN y en la plataforma de streaming VIX Premium.

Minuto a minuto / Monterrey 2-2 América

Con múltiples emociones al final del encuentro, rayados dejó ir una ventaja de dos goles. Las águilas de Jardine rescataron el empate en los últimos minutos del juego. El marcador final concluyó en empate a dos goles.

Minuto 89

¡GOOOOOOL DEL AMÉRICA! Ramón Juárez remata de cabeza y pone en igualdad de circunstancias el marcador en suelo regio. El juego se empata a dos tantos.

Minuto 82

¡GOOOOOOL DEL AMÉRICA! Brian Rodríguez toca para Rodrigo Aguirre que solo tiene que empujar el balón para poner el primer tanto de las águilas.

Minuto 76

Álvaro Fidalgo saca tiro. Santiago Mele achica y ataja el impacto del mediocampista español.

Minuto 64

Germán Berterame saca tiro raso a la ubicación de Ángel Malagón.

Minuto 53

Disparo potente de Allan Saint-Maximin. De nueva cuenta Mele ataja el tiro del futbolista francés.

Minuto 52

Remate de cabeza a cargo de Ramón Juárez. Santiago Mele desvía para mandar a córner.

Minuto 49

Alexis Gutiérrez va con Alejandro Zendejas quien dispara a portería, sin enmargo su impacto es detenido por la saga rayada.

Concluye la primera mitad del duelo entre rayados y águilas. Monterrey supera al América dos tantos por cero.

Minuto 44

¡GOOOOLAZO DE RAYADOS! Gran triangulación que define Sergio Canales. El futbolista de la pandilla picó el balón a la salida de Malagón para hacer un golazo y poner el marcador 2-0 para el conjunto regiomontano.

Minuto 41

Allan Saint-Maximin saca tiro que desviado con la cabeza por Sergio Ramos enviando el balón a tiro de esquina.

Minuto 31

Centro en diagonal de Ricardo Chávez para Sergio Canales. El futbolista español golpea sin encontrar el arco de Ángel Malagón.

Minuto 17

¡GOOOOL DE RAYADOS! Remate de cabeza de Lucas Ocampos. Luis Ángel Malagón rechaza y Fidel Ambriz le pega para marcar el primer tanto para la pandilla.

Minuto 10

Hasta el momento las águilas y rayados no se hacen daño en el Gigante de Acero.

