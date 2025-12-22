Napoli vs Bolonia Hoy: ¿Quién Ganó el Trofeo de Campeón de la Supercopa de Italia 2025?

Con una buena actuación del brasileño David Neres, el partido Napoli vs Bolonia de este lunes 22 de diciembre sirvió para decidir al campeón de la Supercopa de Italia 2025. Con marcador de 2-0 a su favor, el equipo napolitano levantó el trofeo por tercera vez en su historia.

El partido Napoli vs Bolonia se llevó a cabo en el Estadio de la Universidad Rey Saud, ubicado en la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita, ante unos 25 mil espectadores.

El Napoli llegó a la final luego de dejar en el camino al Milán, también por 2-0, mientras que el Bolonia venció en semifinales al Inter de Milán 3-2 en tanda de penales, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos.

Y este lunes 22 de diciembre, en la gran final, se lució el extremo brasileño David Neres con un doblete: marcó el 1-0 a los 39 minutos, con un misil de larga distancia que superó el lance del guardameta Federico Ravaglia.

Resultados Napoli vs Bologna Hoy: ¿Quién Ganó Trofeo de Campeón de la Supercopa de Itaia 2025?

En la segunda parte, a los 57 minutos, el extremo de 28 años robó la pelota al defensa Jhon Lucumi y luego mandó la esférica a las redes para el 2-0 en el marcador. Luego de eso, el Napoli manejó el partido a su antojo.

Aunque el Bolonia buscó acortar distancias, sus ataques al área napolitana carecieron de puntería e intensidad, así que luego de 90 minutos vieron como se les escapaba el trofeo de campeón.

Con el 2-0 en la pizarra, el Napoli levantó la Supercopa italiana por tercera vez en su historia, luego de hacerlo en 1990 y 2014.

La Supercopa de Italia, que por cuarto año seguido se jugó en Arabia Saudita, es disputada por cuatro equipos: el campeón de Liga en la Serie A y el subcampeón, así como el ganador de la Copa de Italia y el otro finalista.

Con información de N+

RGC