Pisa vs Lazio Hoy: ¿Cómo Va el Partido de la Jornada 9 de la Serie A?

Este jueves 30 de octubre continuó la jornada 9 del futbol italiano con dos partidos: el Cagliari vs Sassuolo y el Pisa vs Lazio. Aunque todos los equipos andan a media tabla o más abajo, aspiran a escalar y meterse en zona de torneos internacionales como la Champions o Europa League.

En el primer encuentro de este día, el Sassuolo se impuso 2-1 al Cagliari en la Arena Cerdeña. Con esta victoria, el equipo verdinegro llegó a 13 unidades y se posicionó en la décima casilla de la clasificación.

Su más cercano perseguidor, el Lazio visitó al AC Pisa en el Estadio Romeo Anconetani con la finalidad de sumar tres puntos. Pero no era una misión sencilla, porque el conjunto local está desesperado y lucha con el cuchillo entre los dientes para salir de la parte baja de la tabla.

Luego de 45 minutos de futbol intenso, desgastante y trabado, el marcador no se movió. Aunque el Lazio tuvo más tiempo el esférico, no lo pudo traducir en una ventaja. Así que ambas escuadras se fueron a las regaderas sin recompensa, conscientes de que ya sólo tenían otros 45 minutos para mejorar el panorama.

Calgiari vs Sassuolo hoy: ¿Cómo quedó el partido de la Serie A?

En el primer duelo de este jueves, el Sassuolo ganó como visitante al Cagliari. Y aunque el primer tiempo del partido fue infumable, en la segunda mitad se compuso el espectáculo.

Con goles de Armand Lauriente, al minuto 54, y de Andrea Pinamonti en el 65’, el equipo neroverdi se puso adelante en el marcador. Y aunque la oncena local reaccionó con un tanto de Sebastiano Esposito al minuto 73, ya no le alcanzó el tiempo para empatar.

Con este resultado, el Sassuolo llegó a 13 unidades, para ubicarse en el décimo escalón de la tabla general. Y el Cagliari se estancó en la novena posición con 9 puntos.

Con información de N+

RGC



