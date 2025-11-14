Polonia vs Países Bajos en Vivo Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido Clasificatorio al Mundial 2026?

Este viernes 14 de noviembre siguen las eliminatorias mundialistas y varios equipos buscan asegurar su boleto, como Países Bajos y Alemania. La Naranja Mecánica está a un triunfo de sellar su pasaporte, así que el duelo ante Polonia es clave.

El partido Polonia vs Países Bajos se disputa en el Estadio Nacional de Varsovia, ante unos 55 mil aficionados, en su mayoría locales.

Aunque la Naranja Mecánica saltó a la cancha con sus mejores hombres y la convicción de llevarse el boleto al Mundial 2026, los polacos también presentaron su mejor once para tratar de sumar tres puntos.

Polonia tuvo más tiempo la pelota, fue más atrevido al ataque y tuvo al menos tres oportunidades claras para anotar, pero tardó en mover la pizarra.

Fue hasta el minuto 43 que Jakub Kaminski, el media punta polaco, entró al área e hizo el 1-0 con un buen disparo de derecha que el guardameta Bart Verbruggen no pudo atajar.

Con la ventaja parcial, Polonia se fue a las regaderas. Países Bajos, en cambio, debía aprovechar la pausa para replantear el trabajo ofensivo a realizar en la parte complementaria.

Para la segunda parte, la selección de Países Bajos salió más decidida a hacer daño en la meta enemiga. Y el plan le dio resultados muy pronto.

El 1-1 lo consiguió el delantero Memphis Depay a los 47 minutos, luego de superar a la zaga polaca y al arquero Kamil Grabara.

Con la igualada, la Naranja Mecánica tuvo un impulso anímico y fue al ataque en busca de la voltereta, sólo que Polonia defendió bien en su área y destruyó todos los balones que llegaron hasta ahí.

Ya no hubo más anotaciones, así que el empate dejó a Países Bajos sin motivos para celebrar.

