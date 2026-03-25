Barcelona Goleó al Real Madrid en Cuartos de Final de la Champions League Femenina 2026
N+ | Roberto G. Castañeda
Se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Women's Champions League 2026, entre los que destacó el Real Madrid vs Barcelona
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Este miércoles 25 de marzo continuaron los cuartos de final de la Champions League Femenina 2026. Los duelos de ida fueron el Real Madrid vs Barcelona y el Manchester United vs Bayern Munich, que levantaron mucha expectativa.
El Barcelona fue una aplanadora en el estadio Alfredo Di Stéfano: goleó 6-2 al Real Madrid fememino y dejó sentenciada la eliminatoria, ya que la próxima semana cerrará los cuartos de final en su casa.
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Sin su estrella Aitana Bonmatí, el Barca volvió a dejar claro que es candidato al título, gracias a su juego de conjunto, control del balón y efectividad ante la portería
El 1-0 lo marcó la azulgrana Ewa Pajor apenas en el minuto 6. El Madrid intentó responder, pero el Barcelona era muy superior y poco después hizo el 2-0 por cuenta de Esmee Brugts a los 13 minutos de juego.
Linda Caicedo recortó distancias al minuto 30 con el 2-1 que le dio alas a las madridistas. Sin embargo, el levantón anímico fue opacado por el tercer tanto de las visitantes.
Irene Paredes cabeceó hacia las redes el 3-1 de las azulgranas, en una jugada de tiro de esquina en el que se sumó al ataque la defensa. Ya no hubo más anotaciones en la primera mitad.
Women's Champions League 2026 Hoy: Resultados del Barcelona vs Real Madrid Femenino y los Cuartos de Final
En la parte complementaria, las madridistas salieron a pelear con todo. Pero las blaugranas volvieron a cimbrar las redes para el 4-1 en el minuto 57, nuevamente gracias a Ewa Pajor.
Y en el minuto 64 fue Vicky López quien agrandó la ventaja con el 5-1 que ya parecía demasiado castigo para el Real Madrid.
La colombiana Linda Caicedo mostró coraje y marcó su segundo tanto para el Madrid a los 66 minutos de partido: aún así el 5-2 no maquillaba nada.
El sexto gol blaugrana, el 6-2 en la pizarra, lo hizo efectivo Alexia Putellas desde los once pasos, luego de que el árbitro marcó penal al minuto 89. Así quedó sellada la goleada del Barcelona, que tiene pie y medio en semifinales.
El partido de vuelta de los cuartos de final será el jueves 2 de abril en el Camp Nou, casa del Barcelona femenil.
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Con información de N+
RGC