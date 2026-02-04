San Diego FC Vapulea al Pumas de Efraín Juárez en la Concachampions

La noche de este martes, los Pumas de la UNAM perdieron ante San Diego FC en la primera ronda de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Después de un partido donde hasta el minuto 76 los Pumas estaban empatados 1-1 con San Diego FC, tantos cortesía de Robert Morales al minuto 11 y de Manu Duah al 68, el marcador cambió drásticamente.

El equipo estadounidense aprovechó y tomó ventaja cuando David Vazquez anotó el segundo para San Diego FC.

A pesar de que todavía había tiempo para igualar el encuentro, Alex Mighten al 81 amplió la ventaja para su equipo colocando el 3-1 en la pizarra.

Y tan solo 5 minutos después, al 86 Luca Bombino selló el marcador con el que su equipo lograría el triunfo.

Con este resultado San Diego FC llega con la ventaja el próximo 10 de febrero cuando se disputará el segundo partido de la primera ronda en el Estadio Olímpico Universitario.

Tigres empata con el Forge

Antes, en un partido que se jugó a -9 grados centígrados, los Tigres empataron 0-0 con el Forge.

Con nieve acumulada en los costados del campo del estadio Hamilton, el equipo mexicano fue de menos a más, y mantuvieron a favor el porcentaje de posesión durante todo el partido. Sin embargo el gol no llegó.

Al respecto el director técnico de Tigres indicó:

Con los condimentos extra que había, la cancha y el frío tan duro al que no estamos acostumbrados, creo que hicimos un buen partido. Tuvimos opciones de gol para ganar, pero hay que reconocer al arquero rival, que tuvo muy buena noche

El 10 de febrero se jugará la vuelta de esta eliminatoria en el estadio Universitario, en Nuevo León, México.

Historias recomendadas:

Con información de AFP y N+

LECQ

