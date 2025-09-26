Sergio Busquets Anuncia Su Adiós al Futbol: "Me Retiro Feliz, Orgulloso, Pleno y Agradecido"

Sergio Busquets dice adiós al futbol y al final de la temporada con el Inter Miami, en la MLS, colgará los botines como jugador.

A través de redes sociales, el mediocampista catalán informó que su carrera está por llegar a su fin y solo queda esperar a que culmine el actual torneo de la liga estadounidense.

El español de 37 años difundió un video titulado: 'Todo final es un nuevo comienzo', en el que agradeció lo mucho que el futbol le dio.

Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido

El de Badia del Vallès afirmó que después de casi 20 años dándole a la pelota, es momento de dar un paso al costado como jugador.

Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé

En un tono nostálgico, el medio señaló que el balompié le regaló "vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje".

Un jugador laureado

Con 20 años de edad, Busquets tuvo su oportunidad de llegar al primer equipo del Barcelona, en ese momento dirigido por Pep Guardiola.

Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré

En el equipo de sus amores hizo historia al formar parte del histórico cuadro comandado por Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, entre otras leyendas barcelonistas.

Vistiendo la playera blaugrana consiguió 9 Ligas españolas, 7 Copas del Rey, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

Durante 15 temporadas estuvo en el Barcelona y gracias a su desempeño fue capitán. Además, se convirtió en el tercer jugador que más partidos oficiales ha disputado con el cuadro catalán (casi 700), solo detrás de Messi y Xavi.

Aunque sin duda, sus mayores logros como futbolista fueron vistiendo la camiseta de la Selección Española al ganar la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de 2012.

Fue un honor representarla tantas veces

Barcelona e Inter Miami se despiden de Busquets

En 2023, Busquets llegó a la MLS para unirse al Inter Miami y compartir nuevamente el espacio con Messi y Jordi Alba, compañeros de vida en el Barcelona.

El 6 de diciembre será el último día de profesional de Busquets, pues ese día concluye la MLS con la final del torneo. Al cuadro rosa le quedan cinco partidos de fase regular antes de los playoff por el título.

"El equipo espera ahora su aporte en la recta final de la campaña, en la que pondrá fin a una carrera extraordinaria en la que conquistó numerosos títulos y reconocimientos, ganándose un lugar entre los mejores centrocampistas de la historia del fútbol", dijo en un comunicado el Inter.

Mientras que el cuadro que lo vio nacer, el Barcelona, también despidió a uno de sus hijos pródigos.

Cuelga las botas uno de los mejores centrocampistas de la historia y uno de los pilares del mejor Barça de todos los tiempos (...) ahora afronta la recta final de una carrera irrepetible. Gracias por tu fútbol, ​​Sergio

