Tigres Vence con Goleada al Forge FC y Pasa a Octavos de Final en la Concachampions

La noche de este martes los Tigres de la UANL vencieron al Forge FC en el Estadio Universitario de la UANL en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, clasificándose a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo mexicano goleó a la escuadra canadiense 4 tantos a 1, después de un empate sin goles en el partido de ida.

El partido comenzó con el Forge FC en busca de anotar como visitante, criterio decisivo en caso de empate en la serie. Aunque presionó, no logró crear peligro para el rival.

Y fue Tigres el equipo que abrió el marcador al minuto 22 con un gol de Rodrigo Aguirre en su debut con los regios.

En el segundo tiempo luego de varias llegadas de peligro al área rival, Tigres amplió la ventaja con el segundo tanto de Aguirre en el 71 al rematar de zurda al ángulo un balón de Diego Laínez.

Pero en el 80, Marcelo Flores cometió una mano en el área que provocó un penal mismo que cobraría Brian Wright, quien puso el 2-1 y que colocaría a los canadienses a un gol de la clasificación.

Pero tan solo un minuto más tarde Flores enmendó su error al darle la pelota a Ángel Correa para que anotara el tercero para Tigres.

Y a punto de terminar el encuentro Joaquim Pereira al 86 selló el marcador de la goleada 4-1.

Octavos de final

Con este resultado el equipo mexicano avanzó a octavos de final, donde se enfrentará al mejor de la serie entre el Cincinnati y el Universidad O&M dominicano.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

LECQ