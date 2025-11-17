Definidos los Días y Horarios de la Final de la Liga MX Femenil Tigres vs América

Las Águilas del América volvieron a imponerse en el Clásico Nacional y aseguraron su lugar en la final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, tras derrotar al Guadalajara con un contundente marcador global de 4-0. Con una propuesta sólida, ordenada y eficaz, el equipo de Ángel Villacampa superó sin complicaciones al acérrimo rival y ahora se prepara para un nuevo capítulo de una de las rivalidades más grandes de la liga: la final ante Tigres.

El América cerró la serie este domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes con un triunfo de 2-0, idéntico al resultado obtenido en la ida el pasado jueves. Los goles del encuentro fueron anotados por Nicolette Hernández y la mediocampista española Irene Guerrero, quienes aprovecharon los espacios generados por un Guadalajara que nunca encontró la manera de competirle a las azulcremas.

Una rivalidad que escribe su cuarta final

La final entre América y Tigres será la cuarta entre ambas instituciones, una muestra del protagonismo que han tenido en la consolidación del futbol femenil en México. Hasta ahora, Tigres domina el historial de finales directas:

AP 2018: América campeón en penales.

AP 2022: Tigres 3-0 América.

AP 2023: Tigres 3-0 América.

El registro coloca a Tigres como favorito natural, pero el América llega con un plantel maduro, con jerarquía y con la motivación de conquistar el tercer título de su historia. Por su parte, Tigres buscará levantar su séptimo campeonato, reafirmando el dominio que las ha llevado a disputar 11 de las 16 finales en la historia de la Liga MX Femenil, una marca que ninguna otra institución ha podido igualar.

Horarios y días

Ida:

Jueves 20 de noviembre, a las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México), en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Vuelta:

Domingo 23 de noviembre, a las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México), en el Estadio Universitario.

