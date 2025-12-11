Toluca vs Tigres ¿Cuándo y a Qué Hora es la Final de Vuelta del Torneo Apertura 2025?

Luego del primer encuentro entre Toluca y Tigres de este jueves 11 de diciembre para definir al campeón del Torneo Apertura 2025, queda claro que la moneda está en el aire para el juego de vuelta. Estos son los detalles

El primer capítulo fue ríspido, con dos equipos que concedieron pocos espacios, con muchas faltas en zonas intrascendentes. Se puede asegurar, sin temor a equivocarse, que el partido Tigres vs Toluca quedó a deber. Aunque hubo intensidad a lo largo de 90 minutos y mejoró el espectáculo en la segunda parte, escaseó el futbol del altura en la final de ida.

En el primer tiempo lo más destacado fue un disparo de Diego Lainez al minuto 32, que el guardameta Hugo González alcanzó a desviar y la pelota se estrelló en el travesaño.

Los felinos del norte fueron un poco más incisivos y tuvieron más llegada al área enemiga, pero la zaga del Toluca estuvo siempre atenta para destruir todos los balones que llevaban etiqueta de peligro.

Fue así que los Tigres cerraron mejor la primera mitad, porque se lanzaron al abordaje aunque sin descuidar la zona baja. Toluca parecía un poco agobiado, sólo que supo capotear el temporal.

Tigres vs Toluca: ¿Cómo quedó la final de ida de la Liga MX 2025?

Apenas en el arranque de la segunda mitad Tigres se supo adelante en la pizarra, luego de un “regalito” del portero del Toluca, Hugo González, que en lugar de despejar largo le entregó la pelota a un rival. Luego, Ángel Correa mandó la pelota a las redes sin mayor dificultad para el 1-0 a los 46 minutos de juego.

Minutos después, entre el arquero Nahuel Guzmán y un defensa felino salvaron a Tigres del empate: Jesús Angulo llegó al área y disparó, pero el guardameta alcanzó a desviar y un compañero llegó para despejar ya sobre la línea de gol.

Ángel Correa dejó escapar una oportunidad de oro para ampliar la ventaja para Tigres: Corría el minuto 67 cuando entró al área, se quitó a un zaguero y al momento de encarar al portero Hugo González mandó su disparo a un lado del poste derecho. Inmediatamente se lamentó por la falla tan garrafal.

La recta final del encuentro fue de más a menos, ya que ambas escuadras empezaron a dar muestras de cansancio: ya no eran tan precisos ni tan insistentes al ataque. Por eso no extrañó que el marcador no se volviera a mover. El 1-0 parece poca ventaja para el duelo de vuelta, ya que los Diablos Rojos parecen imbatibles en su casa, que suele ser un infierno para los rivales.

Tigres vs Toluca: Fecha y hora del partido de vuelta de la final de la Liga MX

El partido Toluca vs Tigres, correspondiente a la vuelta de la gran final de la Liga MX, se jugará en el Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos.

La cita pactada para que ruede el esférico es a las 19:00 horas del domingo 14 de diciembre, con César Arturo Ramos como árbitro central.

Si quieres ver el partido gratis, será a través de la señal de Canal 5. Otra opción es TUDN en televisión por cable. Si lo prefieres, también puedes seguir la transmisión online a través de la plataforma de streaming ViX Premium.

Hay que señalar que en la gran final de la Liga MX ya no pesa la posición en la tabla, así que en caso de empate en el marcador global se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. Y si aún persiste la igualada, entonces el título se definirá en tanda de penales.

