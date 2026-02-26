Tijuana vs Pumas: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Partido de la Jornada 8 de la Liga MX 2026? 

Este viernes 26 de febrero arranca la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 con cuatro partidos. Sin embargo, el que más llama la atención es el Xolos de Tijuana vs Pumas de la UNAM. Además se disputarán el Mazatlán vs Pachuca, Querétaro vs Santos y Juárez vs Atlas.

Motivados porque un triunfo los colocaría de manera provisional en la cima de la tabla general, los Pumas saldrán a la perrera de los Xolos en busca de los tres puntos. De lograrlo llegarán a 18 unidades y rebasarán a las Chivas por su mejor porcentaje de goleo.

Noticia relacionada: Trofeo de la Copa del Mundo 2026 Llega a México: Estas Son las Ciudades que Recorrerá

Sin embargo, en caso de ganar, los universitarios tendrán que esperar el resto de los resultados: Chivas suma 18 puntos y se medirá al Toluca, mientras que Cruz Azul tiene 16 y enfrentará al Monterrey.

Actualmente los Pumas están en la casilla 3 con 15 puntos y son seguidos de cerca por el Toluca (15), Pachuca (14) y el Atlas (13).

Video: Faitelson Sentencia: "Pumas y Chivas No Están para Competir por el Campeonato"

¿Cuándo Juegan Tijuana vs Pumas? Horario del Partido de la Jornada 8 de la Liga MX 2026

La jornada 8 de la Liga MX 2026 arranca este viernes 27 de febrero con el partido Mazatlán vs Pachuca, que se disputará a las 19:00 horas en el Estadio El Encanto.

A la misma hora, a las 19:00 horas, pero en el Estadio Corregidora de Querétaro los Gallos Blancos recibirán a Santos Laguna. Se trata de un duelo de desesperados, entre dos equipos que sufren en la parte baja de la tabla.

Más tarde, a las 21:00 horas, rodará la pelota en el duelo FC Juárez vs Atlas. La cita será en el Estadio Benito Juárez de la ciudad fronteriza. Los Rojinegros aspiran a subir en la tabla y meterse entre los primeros cinco lugares.

Finalmente, a las 21:06 horas, se pondrá en marcha el partido Xolos vs Pumas. Este compromiso se llevará a cabo en el Estadio Caliente, casa de los perros de la frontera.

La Jornada 8 continuará el sábado 28 de febrero con los siguientes encuentros:

San Luis vs Puebla a las 17:00 horas

Toluca vs Guadalajara a las 17:00 horas

Monterrey vs Cruz Azul a las 19:05 horas

León vs Necaxa a las 19:06 horas

América vs Tigres a las 21:10 horas

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

