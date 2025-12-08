Torino vs Milán: ¿Cómo Quedó el Equipo del Mexicano Santiago Gimenez en la Fecha 14 de Serie A?

Luego del duro golpe que representó la eliminación de la Copa Italia, la semana pasada, el Milán buscaba recuperar la confianza en la jornada 14 de la Serie A. El equipo de Santi Gimenez visitó al Torino, en el Estadio Olímpico de Turín.

Ubicado en la tercera posición de la tabla, con 28 unidades, el club rossonero aspiraba a treparse al liderato: el Nápoli tiene 31 puntos y el Inter de Milán suma 30. Así que un triunfo era más que suficiente para llegar a la cima.

Pero Nikola Vlasic complicó las cosas muy pronto: el mediocampista croata puso el 1-0 a los diez minutos, para darle la ventaja al Torino con un gran remate a la portería defendida por Mike Maignan.

Más adelante, Duván Zapata agrandó la ventaja de los locales. A los 17 minutos del partido, el delantero colombiano puso el 2-0 en el marcador. Así que el partido estaba muy cuesta arriba para el Milán.

Minutos más tarde, al 24’, Adrien Rabiot hizo el 2-1, lo que despertó de su letargo a la oncena visitante. A partir de ahí, el Milán se adueñó de la pelota y fue en busca de la igualada.

Antes de que acabara la primera mitad, los rossoneros tuvieron al menos un par de oportunidades para marcar, pero la zaga local se defendió bien. Así se fueron al descanso, con el 67 % de posesión de pelota y 6 disparos a puerta a favor del Milán.

Torino vs Milán: ¿Cómo le fue al Milán, equipo de Santi Gimenez en la Serie A?

En la segunda parte reaccionó el Milán. Sin embargo el portero uruguayo Franco Israel atajó dos remates que tenían sello de gol y aguantó la ventaja para el Torino.

Fue hasta el minuto 67 que Christian Pulisic igualó 2-2 el marcador. El delantero estadounidense acababa de entrar de cambio, un minuto antes, en lugar de Davide Bartesaghi. Y de inmediato dio resultado el ajuste táctico del entrenador Massimiliano Allegri.

Diez minutos después, al 77’, nuevamente Pulisic perforó la redes: un zurdazo implacable que venció al arquero Franco Israel y significó una valiosa remontada.

Aunque intentó salir de su azoro, el Torino ya no tuvo capacidad de reacción y el Milán aguantó la victoria hasta el silbatazo final.

Con el triunfo el equipo del mexicano Santi Giménez, que no jugó porque aún no se recupera de su lesión en el tobillo, llegó a 31 unidades y es el nuevo líder del futbol italiano, por encima del Nápoli y el Inter de Milán.

