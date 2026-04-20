Transmisión Querétaro vs Cruz Azul: ¿Partido Pasa Gratis por TV Abierta en México o Es Online?

El partido de Querétaro vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026, se jugará este martes 21 de abril como parte de la doble jornada en la Liga MX y si no sabes qué canal pasa el juego entre estos dos equipos, acá te decimos si va gratis por TV Abierta en México para que sepas dónde verlo.

Al Clausura 2026 le restan únicamente dos jornadas más y, tomando en cuenta que este torneo no habrá Play-In, estamos a punto de descubrir cuáles serán los ocho equipos clasificados a la Liguilla del futbol mexicano.

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¿A qué hora juega Cruz Azul vs LAFC 2026?

El partido de la Jornada 16 de la Liga MX entre Querétaro y Cruz Azul se jugará este martes 21 de abril a las 7:00 pm, hora del centro de México, y se disputará en el Estadio Corregidora. La Máquina ya tiene asegurada su presencia en la 'fiesta grande' del futbol mexicano, pero una victoria ante los Gallos Blancos podría darles la ventaja de la localía al menos para la instancia de los cuartos de final.

Por su parte, Querétaro está virtualmente eliminado pues aunque matemáticamente aún tiene chances de clasificar, necesitaría ganar sus dos partidos restantes y contar con una serie de combinaciones para que los equipos que están por delante de ellos, no sumen en las úñtimas dos jornadas.

¿Va gratis el Querétaro vs Cruz Azul en México?

El compromiso entre Cruz Azul y Querétaro del Clausura 2026 no pasará gratis por ningún canal de la TV Abierta en México, ya que la única opción de mirar la transmisión en vivo es por televisión de paga. Sin embargo, podrás seguir gratis el partido Querétaro vs Cruz Azul en vivo en el Liveblog de N+, y en este minuto a minuto online podrás consultar el marcador en directo, las mejores acciones del juego y el resumen del juego.

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DB