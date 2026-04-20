Real Madrid Vence al Club Brujas y Es Campeón de la Youth League 2026 de la UEFA

El Real Madrid juvenil puso el ejemplo al primer equipo y este lunes 20 de abril se coronó campeón europeo. Los merengues ganaron la final de la Youth League de la UEFA, al vencer al Club Brujas en tanda de penales luego de empatar 1-1 en tiempo regular.

La Youth League de la UEFA es la Champions League para equipos Sub-19, así que no se trata de cualquier trofeo. La final se jugó en el Stade de la Tuilière en Lausana, Suiza.

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El Real Madrid dominó el inicio del partido y el extremo Daniel Yáñez estuvo cerca de marcar al menos en tres ocasiones, pero la falta de puntería o al portero del Brujas lo impidieron.

Fue hasta los 23 minutos cuando el delantero Jacobo Ortega anotó, al rematar de taquito dentro del área chica. Luego de eso la defensa del club Brujas pasó apuros y el Madrid dispuso de dos oportunidades en los siguientes minutos para ampliar la ventaja.

Sin embargo, se fueron a la pausa del medio tiempo con ventaja mínima para el conjunto merengue, que se veía confiado rumbo a los vestidores.

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En la segunda mitad el Brujas mejoró y logró empatar 1-1 a los 64 minutos, cuando Koren llegó por el extremo y mandó un servicio rasante que cruzó el área y encontró a Tobias Lund Jensen, quien empujó la pelota hacia las redes.

Así finalizó el encuentro, ya no hubo más anotaciones y el título se definió desde los once pasos. El arquero madridista Javier Navarro fue el héroe en los penales, al atajar los tiros de Naim Amengai y Tian Koren para el 4-2 decisivo.

Así el Real Madrid ganó su segundo título de la Champions League Juvenil en los 12 años de historia de este torneo, de la UEFA. Curiosamente, el título llega cinco días después de la eliminación del primer equipo en cuartos de final de la Champions 2026 ante el Bayern Munich, en un partido en el que no puso en el once inicial a ningún jugador formado en su cantera.

Hay que mencionar que en el juego de semifinales el Real Madrid Sub-19 también ganó en tanda de penales gracias a las atajadas del portero Navarro ante el Paris Saint-Germain luego del 1-1 en tiempo regular.

Con esta victoria en la final, el Madrid alcanzó al Chelsea con dos títulos de la Youth League. Mientras que el Barcelona tiene tres, incluido el del año pasado.

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Con información de N+

RGC