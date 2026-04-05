Uriel Antuna Recibe Abucheos en Guadalajara Durante el Chivas vs Pumas

Este domingo 5 de abrirl se llevó a cabo el partido Chivas vs Pumas, correspondiente a la Jornada 13 del torneo Clausura 2026. Este encuentro enfrentó a dos de los equipos más populares de la Liga MX, los cuales además atraviesan un buen momento. Una de las historias a seguir era el reencuentro de Uriel Antuna con la afición de Guadalajara, la cual lo recibió con abucheos cada que tocaba el balón.

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Sin embargo, Antuna aplicó la 'ley del ex', pues al minuto 21 del primer tiempo anotó el gol que abrió el marcador en el Estadio Akron. La anotación del atacante mexicano no hizo más que aumentar los abucheos en su contra, pues la afición presente en el estadio demostró que no olvidan el paso del futbolista por su equipo. Pese a esto, el delantero de Pumas realizó una seña de disculpas hacia las gradas en señal de respeto por haberle anotado gol a su antiguo club.

Los números de Antuna con Chivas

Uriel Antuna llegó a Chivas en 2022 y abandonó la institución en 2024. Durante ese tiempo, el delantero mexicano disputó 64 partidos con la camiseta rojiblanca, en los cuales logró anotar 6 goles y repartió 9 asistencias. Su rendimiento con el equipo tapatío no fue el que muchos esperaban, pues además durante su estancia en el equipo no consiguió ganar un sólo título.

¿Quién ganó el partido Chivas vs Pumas?

El resultado del partido Chivas vs Pumas fue un empate de 2-2. Los universitarios estban arriba en el marcador por dos goles, pero gracias a un doblete de Armando 'Hormiga' González, el Rebaño logró rescatar un punto ante su afición. Con este resultado Chivas se mantiene como líder del torneo con 31 puntos, mientras que Pumas se queda en el quinto lugar con 24 unidades.

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DB