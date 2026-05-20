Vetan de por Vida a Entrenador de Futbol por Grabar a Jugadoras en el Vestidor.

Petr Vlachovsky, entrenador checo de futbol femenil que filmó en secreto a jugadoras en el vestuario y en las duchas, fue inhabilitado de por vida para entrenar por la UEFA.

El ex director técnico del 1. FC Slovacko, fue condenado el año pasado en la República Checa por grabar a más de una docena de mujeres durante un periodo de cuatro años.

Recibió una pena de un año de prisión suspendida y una prohibición de cinco años para dirigir en el país.

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA determinó que Vlachovsky infringió las normas relativas a conductas insultantes o indecentes. La sanción vitalicia se anunció el martes 19 de mayo.

¿Qué dijo la UEFA del caso?

La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, también solicitó a la FIFA que imponga a Vlachovsky una prohibición internacional y pidió a la federación de futbol de la República Checa que le revoque la licencia de técnico.

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FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, celebró el veto y dijo que ese tipo de conductas no caben en el balompié.

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“Este resultado envía un mensaje contundente y necesario de que el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el futbol y de que la protección del bienestar de las jugadoras debe seguir siendo una prioridad en todos los niveles del juego", indicó en un comunicado.

Vlachovsky fue detenido en 2023 cuando las autoridades encontraron las grabaciones en internet.

Había entrenado al 1. FC Slovacko durante casi 15 años. También se desempeñó como entrenador de la selección nacional femenina sub-19 de la República Checa.

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Con información de AP

ASJ