Willer Ditta, del Cruz Azul, Regresa a la Selección de Colombia y Se Enfrentará a México 

El defensa central Willer Ditta regresa a la selección de Colombia un año después de su última convocatoria. El futbolista, que juega en la Liga MX para el Cruz Azul, además tendrá la oportunidad de enfrentar a varios compañeros de equipo el próximo sábado 11 de octubre.

Willer Ditta es uno de los colombianos que militan en el futbol mexicano que se enfrentarán al Tricolor en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026. Los demás son: el portero Kevin Mier, su compañero en el club celeste; James Rodriguez, estrella del León; y Álvaro Angulo, lateral de los Pumas.

Así las cosas, los celestes Willer Ditta y Kevin Mier se verán las caras como rivales de varios de sus amigos del Cruz Azul, como son: Jorge Sanchez (lateral), Charly Rodriguez y Erick Lira (mediocampistas).

El llamado del zaguero Willer Ditta se dio a conocer este lunes 6 de octubre y obedece a que el central Yerry Mina se lesionó el fin de semana cuando su equipo, el Cagliari italiano, empató 1-1 con el Udinese en la Serie A.

Lo anterior fue informado por la Federación Colombiana de Futbol (FCF), que además hizo patente la solidaridad con el jugador lesionado:

El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Yerry una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional

También, la FCF precisó que “Willer Ditta se unirá a la convocatoria, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esta oportunidad de representar a la Selección Colombia".

Desde octubre del 2024, Ditta no era llamado a la selección de Colombia

La última vez que Ditta vistió la camiseta cafetalera fue justo hace un año, el 10 de octubre del 2024, cuando Colombia jugó contra Bolivia en las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

El Cruz Azul de la Liga MX celebró el llamado de su futbolista en redes sociales: "Nuestro central colombiano fue convocado a su selección para los ecuentros de esta Fecha FIFA".

Hay que mencionar que México se medirá con Colombia como parte de su preparación para el Mundial de 2026, el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. Posteriormente, el martes 14 del mismo mes, la Selección Mexicana se verá las caras con Ecuador en otro compromiso amistoso.

