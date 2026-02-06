Nuevo Billete de 100 Pesos en México: Así Es la Pieza Conmemorativa del Centenario de Banxico

En nuestro país han circulado infinidad de monedas y billetes, algunos de los cuales incluso han ganado el “Premio al Billete del Año” por su diseño y elementos únicos. Pues ahora, el Banco de México (Banxico) anunció el lanzamiento de una pieza conmemorativa única: el nuevo billete de 100 pesos.

Aquí te contamos sobre las características de ese billete, pues su diseño será completamente diferente al que circula actualmente.

El nuevo billete de 100 pesos

En un video institucional publicado en su canal de YouTube, el Banco de México presentó el nuevo billete de 100 pesos, que se lanzará en conmemoración del centenario de dicha autoridad monetaria del país.

En el corazón de la Ciudad de México, hace 100 años, nació el Banco de México, una institución que ha guardado nuestra economía con firmeza, transparencia y visión. Para celebrar su centenario, se creó un espécimen que honra su historia.

Así lo indicó el banco central mexicano, que detalló las características y rasgos visuales de la nueva pieza.

“Pasado y futuro en diálogo constante. Trazos de luz, color y memoria dan vida a este símbolo de confianza. Un siglo de integridad y compromiso grabado en cada detalle”, enfatizó.

Nuevo billete de 100 pesos. Foto: YouTube Banco de México

Así es el billete de 100 pesos conmemorativo

De acuerdo con Banxico, estas son algunas de las características del nuevo billete:

Anverso : “La majestuosa fachada del edificio principal, flanqueada por esculturas que simbolizan trabajo y abundancia. Frente al edificio, emergen arcos que portan los nombres de quienes han trazado su camino”, entre ellos Victoria Rodríguez Ceja.

: “La majestuosa fachada del edificio principal, flanqueada por esculturas que simbolizan trabajo y abundancia. Frente al edificio, emergen arcos que portan los nombres de quienes han trazado su camino”, entre ellos Victoria Rodríguez Ceja. Reverso: “En el reverso, la bóveda se convierte en símbolo de confianza. Desde ella brotan billetes, monedas y circuitos”, como una metáfora del diálogo constante entre el pasado y el futuro.

“Banco de México, 100 años de solidez y confianza”, destacó el banco central de México en su video.

Así, se espera que en los próximos días entre en circulación este billete conmemorativo de 100 pesos. La pieza que recupera elementos históricos de la institución tendrá circulación limitada.

Se prevé que llegue próximamente a bancos y cajeros automáticos. Cabe señalar que Banxico también produjo un ejemplar especial que no podrá utilizarse para realizar pagos y será solo para coleccionistas.

