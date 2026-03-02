Cae Envío de Remesas a México; Banxico Da a Conocer Cifras de Enero 2026

Durante enero de 2026, los ingresos por remesas sumaron 4 mil 594 millones de dólares, lo que representó una caída anual de -1.4 por ciento. El retroceso fue resultado de una disminución de -5.2 por ciento en el número de envíos, pese a que el monto promedio aumentó 3.9 por ciento, según datos del Banco de México (Banxico).

Los envíos de remesas se realizaron a través de los siguientes instrumentos:

El 98.6% por del total se realizó a través de transferencias electrónicas.

El 1.2% en efectivo.

El 0.2% a través de Money orders, un instrumento similar a un cheque.

Noticia relacionada: México Tardará Hasta 2027 Para Alcanzar Meta de Inflación de 3%: Banxico

Así las remesas en México

En contraste, las remesas enviadas al exterior por residentes en México fueron de 99 millones de dólares derivadas de 241 mil operaciones, con un envío promedio de 412 dólares. Estas registraron una contracción anual de -9.3 por ciento reflejo de caídas de -1.9 en el número de transferencias y de -7.5 en el valor de la remesa promedio.

En términos desestacionalizados, en el primer mes de 2026 los ingresos por remesas avanzaron 2.2 por ciento a tasa mensual mientras los egresos disminuyeron -3.5.

En los últimos doce meses, la cuenta de remesas registró un superávit de 60 mil 537 millones de dólares. Esto significa que México recibió más dinero del que salió por este concepto, en total ingresaron 61 mil 710 millones de dólares y salieron mil 173 millones.

​​​​​Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar



