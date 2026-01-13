Consumo de Alimentos Fuera de Casa, Afectado por Costos de Canasta Básica y Extorsión a Negocios

La inflación general en el país cerró 2025 en 3.69%. No obstante, en las zonas urbanas, el incremento de los alimentos estuvo por encima del aumento general.

La canasta básica urbana costó en promedio 2 mil 467 pesos, superando la inflación. En las zonas rurales, el costo llegó a mil 854 pesos.

Entre los principales aumentos estuvo el consumo de alimentos y bebidas fuera de casa.

Asaltos y extorsiones

Trabajadores y propietarios de negocios como taquerías y torterías en el Valle de México afirman que a los salarios y altos costos de la canasta básica hay que sumarle el costo de asaltos y extorsiones para ajustar sus precios al público en este 2026.

Como lo refiere Daniela, comerciante de una lonchería.

Pues sí, se ha complicado las ventas, todo ha subido, entonces este pues ya no tenemos la misma clientela

Daniela atiende la lonchería que su familia ha mantenido por más de 20 años en la colonia Juárez de la Ciudad de México, admite que cada vez es más complicado mantener el negocio abierto.

Todo lo de verdura, cremería todo eso sí, ha subido, también los precios de la comida, ahora sí los tenemos como 50 pesos con desayuno, pues ahorita ya 75 pesos

El costo que se ha incrementado, dicen los comerciantes, es el de atender cualquier tipo de amenaza por parte de la delincuencia para poder operar.

Una taquera de Ecatepec indica:

Estamos en Ecatepec, ya si vienen y lo amenazan te imaginas lo peor, das dinero o ya valiste tú y tu negocio, igual la gente del mercado tiene que pagar su local, paga su derecho de piso, lo que sea y desde ahí empieza a subir todo en cuanto a la carne, la tortilla, la verdura, es una cadenita

Extorsión

La extorsión a estos comerciantes suele darse por teléfono, por aplicaciones digitales o, como le sucedió a un taquero, de forma presencial. Un delincuente llegó a su negocio con un mensaje escrito para exigirle el pago de derecho de piso.

Entregó el papel, inmediatamente se fue, ya vieron que era para la extorsión nada más, no tiene mucho que también nos robaron, vinieron unos chavos se llevaron una caja que estaba ahí

Video: Inflación Cierra en 3.69%; Incremento de Alimentos en Zonas Urbanas, por Encima del Aumento General

Impacto en precios de insumos

Especialistas explican que el derecho de piso y las acciones del crimen organizado tienen un fuerte impacto en los precios de insumos, lo que eleva directamente los costos de preparación de alimentos.

Al respecto Gerardo López, presidente de Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar Ciudad de México, indicó:

A nivel nacional debemos de traer casi unos, 2 millones de negocios, de giros relacionados al giro de la comida, un producto que se comercializaba a precios públicos entre los 70 y 80, esos ya van a estar alcanzando los 90 o superando los 90 pesos. Esto nos refleja otro de los factores que han influido en los precios que es el impuesto criminal este costo de tu producto que es muy importante el aguacate, limón y bueno, también la tortilla

A la par de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, varias entidades han reforzado las campañas contra este delito.

Edmundo Esquivel Fuentes, director del área de Prevención del Delito del gobierno de Ecatepec, señaló:

Estamos trabajando para ir identificando cuáles son estos tipos y modalidades en torno a este delito, para poderlos combatir de manera estratégica

Sin embargo, comer antojitos ahora es un lujo que impacta a todos por igual.

Delfino Hipólito Vázquez, un mesero, indica:

Nosotros nos encontramos en el mercado Martínez de la Torre, aquí en la colonia Guerrero. Hemos visto la diferencia, ha subido todo y mucha gente prefiere limitarse, antes te dejaban buena propina hace dos años. Y ahorita, lamentablemente, ya hemos generado muy poquita propina por lo mismo, los clientes prefieren lo que es el pago a la propina

