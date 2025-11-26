Precio de Dólar Hoy MIÉRCOLES 26 de Noviembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy miércoles 26 de noviembre de 2025 en México es de 18.39 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano cerró la jornada laboral del martes con un ligero avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

La divisa nacional tuvo un comienzo semanal dentro del rango, con atención a las cifras del consumidor, posibles recortes de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés), así como las ventas de fin de año.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense el 25 de noviembre de 2025?

Como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró el 25 de noviembre en los 18.36 pesos por divisa verde.

Tipo de cambio de FIX en el DOF

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.4308 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 26 de noviembre, según Banxico, en 18.4997 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 26 de noviembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.10 Banco Azteca 16.90 18.84 BBVA Bancomer 17.52 18.66 Banorte 17.20 18.70 Banamex 17.85 18.87 Scotiabank 17.40 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

