Caso Joel Lizandro: Menor Va a Tulum como Albañil para Ayudar a su Familia y lo Hallan Muerto

Joel Lizandro, de 15 años de edad, salió de su casa con la ilusión de trabajar como albañil en Tulum y así conseguir una mejor vida para su familia en Tekax, Yucatán; sin embargo, luego de estar desaparecido, lo hallaron muerto; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor fue reportado como desaparecido el 27 de octubre, cuando sus familiares perdieron contacto con él. Su ficha de búsqueda circuló por redes sociales y otros medios para dar con su paradero.

Sin embargo, el 22 de noviembre sus seres queridos fueron notificados del hallazgo de un cuerpo con características similares a las del menor, así que luego de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, se determinó que se trataba de Joel Lizandro.

La Fiscalía de Quintana Roo informó que el cuerpo presentaba diversas lesiones por arma de fuego en el tórax, cuello y en un dedo.

El móvil de este hecho estaría relacionado con disputas por la venta de estupefacientes, ya que la víctima presuntamente pertenecía a un grupo criminal contrario que opera en la región, indicó

¿Qué pasó con Joel Lizandro?

Según las investigaciones, el adolescente de 15 años de edad viajó con un grupo de amigos hasta Tulum, luego de encontrar una oferta de trabajo en redes sociales. Bajo esta “oportunidad”, le informó a sus seres queridos que viajaría hasta el sitio turístico para ganar dinero y así ayudarlos.

No obstante, Joel Lizandro cayó en manos del crimen organizado, ya que presuntamente fue reclutado para realizar actividades ilícitas en la región, entre ellas, la venta y distribución de drogas.

Fue el 8 de noviembre, mientras llevaba a cabo dichos actos, cuando fue atacado a balazos en inmediaciones de Tulum.

¿Quiénes son los detenidos por el caso Joel Lizandro?

La Fiscalía de Quintana Roo informó que detuvo a Pedro Antonio “N” y Juan Carlos “N” por su presunta participación en el delito de homicidio en agravio del menor de edad.

A los sospechosos les fueron aseguradas diversas dosis de drogas, así como tres armas de fuego:

Dos cortas calibre 9 mm

Un arma larga calibre .223

De acuerdo con los dictámenes de balística, uno de estos artefactos coincide con el utilizado en el homicidio

Los presuntos implicados en el caso de Joel Lizandro tienen prisión preventiva, impuesta por el término de dos años o lo que dure el proceso judicial.

De manera extraoficial, se sabe que durante las investigaciones se descubrió que Juan Carlos “N” supuestamente recibió 5 mil pesos por asesinar al adolescente.

Lo anterior, porque el sujeto presuntamente recibió 10 mil pesos mexicanos por cometer otro asesinato, el de un exdelegado local de 52 años, con quien tenían problemas relacionados con la compra-venta de terrenos en la región. Es decir, que esa cantidad era para cubrir ambos homicidios.

Continuarán investigaciones

El presidente municipal de Tekax, Manuel Vallejos, expresó sus condolencias a la familia e instruyó mantener la coordinación con las autoridades de Quintana Roo para una investigación seria.

Como padre y abuelo, esta noticia me conmueve profundamente. La partida de un niño siempre nos deja una lección dolorosa que debe invitarnos a reflexionar como comunidad

