Precio del Dólar Hoy LUNES 29 de Diciembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy lunes 29 de diciembre de 2025 en México es de 17.92 pesos por billete verde en promedio.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense el 28 de diciembre de 2025?

Como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró el 28 de diciembre en los 17.90 pesos por divisa verde.

Tipo de cambio de FIX en el DOF

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.9042 pesos por dólar para este lunes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 29 de diciembre, según Banxico, en 17.9248 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 29 de diciembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.60 Banco Azteca 16.85 18.49 BBVA Bancomer 16.84 18.37 Banorte 16.65 18.25 Banamex 17.33 18.33 Scotiabank 16.00 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

