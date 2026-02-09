Precio del Dólar Hoy LUNES 9 de Febrero de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?
Consulta cómo cotiza el precio del dólar para hoy, así como el tipo de cambio de FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación
El precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México es de 17.24 pesos por billete verde en promedio.
¿Qué Significan la Pirámide y el Ojo en Billete de 1 Dólar?
¿Cómo cerró el dólar estadounidense el 8 de febrero de 2026?
Como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró el 8 de febrero en los 17.26 pesos por divisa verde.
Tipo de cambio para pagos
El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.2988 pesos por dólar para este lunes 9 de febrero.
El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 9 de febrero, según Banxico, en 17.4070 pesos por cada divisa verde.
Tipo de cambio del dólar hoy 9 de febrero de 2026 en México
|Banco
|Compra
|Venta
|Afirme
|16.50
|17.90
|Banco Azteca
|15.95
|17.89
|BBVA Bancomer
|16.30
|17.73
|Banorte
|16.05
|17.60
|Banamex
|16.76
|17.70
|Scotiabank
|16.70
|18.20
No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.
Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.
