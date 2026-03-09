Precio del Dólar Hoy LUNES 9 de Marzo de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy lunes 9 de marzo de 2026 en México es de 17.96 pesos por billete verde en promedio.

La cotización puede variar debido al conflicto en Medio Oriente de Estados Unidos e Israel contra Irán, que afectan al mercado y los precios del petróleo.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense el 8 de marzo de 2026?

La moneda cotizaba en 18.0215 unidades la noche del domingo, ​uno de sus peores niveles ‌en lo ‌que va del año, con una pérdida de un 1.4% frente a los ‌17.7750 ⁠del precio de referencia del viernes

Como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró el 8 de marzo en los 18.00 pesos por divisa verde.

Tipo de cambio para pagos

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.7962 pesos por dólar para este lunes 9 de marzo.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 9 de marzo, según Banxico, en 17.6770 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 9 de marzo de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.70 18.20 Banco Azteca 16.80 17.84 BBVA Bancomer 16.76 18.30 Banorte 16.55 18.15 Banamex 17.24 18.26 Scotiabank 15.60 19.10

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

