Precio del Dólar Hoy Jueves 21 de Mayo de 2026: Así Está el Tipo de Cambio con el Peso

El precio del dólar hoy jueves 21 de mayo de 2026 en México es de 17.36 pesos por billete verde en promedio.

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¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 20 de mayo de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del miércoles 20 de mayo de 2026 fue de 17.28 pesos por divisa estadounidense.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el jueves 21 de mayo de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.2938 pesos por dólar para este jueves 21 de mayo

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 21 de mayo, según Banxico, en 17.3968 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 21 de mayo de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.00 17.74 BBVA Bancomer 16.46 17.59 Banorte 16.10 17.65 Banamex 16.75 17.71 Scotiabank 16.70 18.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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